تعليم شمال غزة تنفذ دورة حول تقييم المخاطر في المنشآت الصناعية

غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الصحة المدرسية)، دورة حول تقييم المخاطر في المنشآت الصناعية، وذلك بالتعاون مع بلدية جباليا النزلة وجهاز الدفاع المدني.

وافتتح الدورة رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، مثمنا التعاون البناء ما بين المديرية والبلدية، مؤكدا على أهمية مثل هذه الدورات لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على السلامة العامة والحد من الكوارث.

وحضر الدورة مدير وزارة الحكم المحلى في شمال غزة، وممثلين عن هيئة البترول والطب الوقائي في وزارة الصحة والشرطة والبلديات.

وحاضر في الدورة، مشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، حيث قدمت جملة من الإرشادات والتوجيهات المهمة للتعامل مع المنشآت الصناعية الخطرة بما يساهم في الحد من إمكانية وقوع الأخطار.

وأكدت د. أبو شرخ على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل وضع حد لانتشار المنشآت الخطرة في الأماكن السكنية، خشية تكرار كارثة النصيرات المؤسفة قبل نحو أسبوعين.

يشار إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق خطة عمل لجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة.

خلال تمثيلي لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة قمنا باعطاء دورة عن تقييم المخاطر في المنشآت الصناعية بالشراكة مع بلدية جباليا والدفاع المدني لمفتشي الامن والسلامة بحضور مدير وزارة الحكم المحلى في الشمال وهيئة البترول والطب الوقائي في وزارة الصحة والشرطة والبلديات ضمن خطة عمل لجنة الطوارئ في الشمال.