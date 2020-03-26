تعليم شمال غزة و"دار السلام للإغاثة والتنمية" تفتتحان مختبر "تل الربيع الثانوية"

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وجمعية دار السلام للإغاثة والتنمية-بيت لاهيا-غزة-فلسطين، مشروع تطوير وتأهيل مختبر مدرسة تل الربيع الثانوية للبنات، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي-غزة.

وحضر الافتتاح كلا من مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ورئيس قسم الحاسوب في المديرية م. إيهاب الحليمي، ونائب رئيس جمعية دار السلام م. أمين علي، ورئيس بلدية بيت لاهيا أ.عز الدين الدحنون، وممثلين عن مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي أ. أدهم عكاشة مدير مكتب الندوة-غزة، و مديرة المدرسة أ.نظمية اللوقة.

وافتتح الحفل مدير الجمعية أ. وسام طه، بكلمة ترحيبية بالأخوة الحضور، كل باسمه ولقبه وموقعه.

وفي كلمته، تقدم أ. العرابيد بكلمة شكر عرفان للداعمين للمشروع الأخوة في مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي والأخوة في جمعية دار السلام، على دعمهم المتواصل لأنشطة وبرامج مديرية التربية والتعليم، إضافة إلى دعهم للعديد من المدارس بالقرطاسية واللوازم المدرسية.

فيما قدّم م. علي، نبذة مختصرة عن الجمعية وأنشطتها وبرامجها، والتي كان آخرها مشروع تطوير وتأهيل مختبر حاسوب مدرسة تل الربيع، شاكرا الأخوة الداعمين للمشروع الأخوة في مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، على جهودهم العظيمة في تمويل هذا المشروع الطيب ومشاركتهم للجمعية في تنفيذ العديد من المشايع الخيرية الخاصة بالندوة في قطاع غزة، سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم الله خير الجزاء.

وفي كلمته، تقدم أ. الدحنون، بكلمة أشار فيها دور المؤسسات الأهلية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتعزيز العملية التعليمية، للنهوض بمجتمعنا علميا وحضاريا، لا سيما وإننا مطالبون جميعا بدعم المؤسسات التعليمية لنرتقي بأبنائنا وطلابنا، شاكرا مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي على دعمها الكبير والمتواصل للمؤسسات التعليمية والأهلية والخيرية في قطاع غزة، متمنيا لها دوام التقدم والنجاح.

وفي نهاية الحفل قدّم أ. العرابيد درع شكر وعرفان من الأخوة في مؤسسة الندوة العالمية لدعمهم الكريم للمشروع، كما قدّم ومديرة المدرسة درع شكر وتقدير للأخوة في جمعية دار السلام.

فيما قدم الأخوة في جمعية دار السلام درع شكر وعرفان للأخوة في مؤسسة الندوة العالمية لتمويلهم لمشروع تطوير وتأهيل المختبر.