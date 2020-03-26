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تعليم الشمال يتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية من "كورونا" في "هاني نعيم الزراعية"

26 آذار / مارس 2020 02:03

تعليم الشمال يتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية من "كورونا" في "هاني نعيم الزراعية"
تعليم الشمال يتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية من

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، تطبيق الإجراءات الوقائية من فايروس "كورونا" في مدرسة هاني نعيم الزراعية الثانوية؛ لضمان سلامة العاملين هناك.
جاء ذلك، خلال الزيارة التي نفذها أ. العرابيد للمدرسة؛ للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فايروس "كورونا"، لدى جميع العاملين هناك، سيّما وأن ظروف العمل في تلك المدرسة تتطلب مزيداً من إجراءات السلامة والحماية كونها تضم أقساماً حيوانية ونباتية، ما يستوجب على العاملين هناك اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.
من جهته، ثمّن مدير المدرسة م. محمود الزعانين، زيارة أ. العرابيد، التي رأى فيها دليلا على مدى الاهتمام الذي يوليه للعلمية التعليمية ولكوادرها البشرية سيّما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع والعالم بسبب جائحة "كورونا".
وأطلع م. الزعانين، مدير التعليم على سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها إدارة المدرسة لحماية كوادرها، وضمان سلامتهم، مثل توفير المعقمات ووسائل الحماية الشخصية للعاملين كافة.

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