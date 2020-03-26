إدارة سجن "نفحة" تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي

رام الله - الرأي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة معتقل "نفحة" فرضت عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي الملقب بـ"المواطن"، لإشعاله النيران بمقتنيات وملفات، وإلقائها على غرفة الشرطة بالمعتقل، ما أدى إلى احتراق جزء من بابها الخشبي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن إدارة المعتقل قررت عزله لمدة أسبوعين داخل الزنازين، وحرمانه من "الكانتينا" والزيارات لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل، وتعويضات بقيمة 3500 شيقل.

ولفتت إلى أن ما قام به الأسير الشرباتي أمس، كان احتجاجا على تجاهل إدارة معتقل "نفحة" لمطالب الأسرى وإهمالها لهم، وعدم اتخاذها الاجراءات والتدابير الصحية اللازمة داخل الأقسام، لمنع انتشار فيروس كوفيد- 19 "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن الأسير شرباتي (51 عاما) من مدينة الخليل، معتقل منذ عام 1988، ومحكوم بالسجن لمدة 100 عام، وتنقل بين عدة معتقلات إسرائيلية، وقام قبل عدة أشهر بحرق علم الاحتلال في أحد المعتقلات وعلى إثرها جرى الاعتداء عليه من قبل قوات القمع.