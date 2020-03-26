وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة و"دار السلام للإغاثة والتنمية" تفتتحان مختبر "تل الربيع الثانوية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنفذ دورة حول تقييم المخاطر في المنشآت الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية " أبو سلمية" يثمن جهد الكوادر الصحية في أماكن الحجر الصحي والمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف عدد 11670 بيض مخصب لاحم مخالف للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تقر خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تغلق نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تتفقد المحلات المشاركة في مشروع القسائم الشرائية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة ومباحث التموين تنفذان جولات على أسواق مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تنفيذ مبادرة مجتمعية لتعقيم شوارع ومرافق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق حملة إنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال من خطر كورونا
أخبار » أخبار الأسرى

إدارة سجن "نفحة" تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي

26 آذار / مارس 2020 02:06

الأسير أيمن الشرباتي
الأسير أيمن الشرباتي

رام الله - الرأي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة معتقل "نفحة" فرضت عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي الملقب بـ"المواطن"، لإشعاله النيران بمقتنيات وملفات، وإلقائها على غرفة الشرطة بالمعتقل، ما أدى إلى احتراق جزء من بابها الخشبي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن إدارة المعتقل قررت عزله لمدة أسبوعين داخل الزنازين، وحرمانه من "الكانتينا" والزيارات لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل، وتعويضات بقيمة 3500 شيقل.

ولفتت إلى أن ما قام به الأسير الشرباتي أمس، كان احتجاجا على تجاهل إدارة معتقل "نفحة" لمطالب الأسرى وإهمالها لهم، وعدم اتخاذها الاجراءات والتدابير الصحية اللازمة داخل الأقسام، لمنع انتشار فيروس كوفيد- 19 "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن الأسير شرباتي (51 عاما) من مدينة الخليل، معتقل منذ عام 1988، ومحكوم بالسجن لمدة 100 عام، وتنقل بين عدة معتقلات إسرائيلية، وقام قبل عدة أشهر بحرق علم الاحتلال في أحد المعتقلات وعلى إثرها جرى الاعتداء عليه من قبل قوات القمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟