المؤسسات الحقوقية تخاطب "الصحة العالمية" بشأن الوضع بغزة

غزة - الرأي

خاطب تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أجل القيام بالضغط اللازم على سلطات الاحتلال لإزالة القيود المفروضة على القطاع الصحي في غزة في ظل استمرار تفشي وباء كورونا في العالم.

وعبر التجمع في رسالته لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن قلقه البالغ من هشاشة القطاع الصحي في غزة قبل ظهور هذا الفايروس أصلاً، بفعل الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة على السواء حيث يعاني من نقصٍ حاد في الأدوية والتجهيزات الطبيّة اللازمة لتقديم الخدمات الصحيّة والعلاجية لسكانه، مما يؤدي إلى عدم القدرة على مواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال: "إن المخاوف باتت تسيطر على سكان القطاع الذي تصل معدّل الكثافة السكانية فيه 9000 شخص في كل كيلومتر مربع، أي أربعة اضعاف مدينة "وواهان" الصينية، وهو ما يعني أن معدل العدوى سيكون مرتفع للغاية وينذر بخطورة بالغة نخشى معها أن تتحول غزة إلى بؤرة من بؤر تفشي لهذا الوباء، خصوصا بعد اكتشاف سبعة إصابات جديدة بهذا الفايروس الشرس في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة".

وطالب المنظمة باعتبارها جزء من المنظومة الدولية والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والحثيث لإنفاذ قراراته وتوصياته المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة، وإجبار سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الأجهزة والمعدات الطبية العلاجية اللازمة في مواجهة انتشار فايروس كورونا.