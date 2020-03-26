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التنمية الإجتماعية للرأي: لم يُحدد موعد لصرف المنحة القطرية

26 آذار / مارس 2020 03:38

غزة- الرأي:

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الإجتماعية، "عزيزة الكحلوت" "لم يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع حتى اللحظة و لم تعتمد أسماء جديدة ولم نبلغ بملف الكشوفات أو من سيتم الصرف لهم ".

وأشارت خلال حديثها لوكالة الرأي، إلى وجود جهود تبذلها وزارة التنمية مع اللجنة القطرية على أمل ان يتم إضافة أسماء جديدة حتى يتسنى لكافة الأسر الفقيرة الاستفادة من المنحة.

وأكدت أن الوزارة تبحث عن آلية أخرى يتم من خلالها صرف المنحة القطرية بما يحفظ سلامة وأمن المستفيدين بعيدا عن انتشار فيروس كورونا ، ومنع تجمع وتجمهر المواطنين.

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