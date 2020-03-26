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الزراعة: الاتفاق على تحديد سعر بيض المائدة

26 آذار / مارس 2020 03:57

بيض
بيض

غزة- الرأي:

قامت وزارة الزراعة صباح اليوم بالتعاون مع كل من مباحث التموين،ووزارة الاقتصاد الوطني بالاجتماع مع كبار أصحاب مزارع الدجاج البياض، ومنتجي بيض المائدة.

وجرى الاتفاق وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بتحديد سعر كرتونة بيض المائدة على أن يكون وزن 2000 كغم فما فوق من المزرعة 10.5 شيكل وتباع للمستهلك بسعر 12 شيكل و كرتونة البيض وزن أقل من 2000 كغم من المزرعة بسعر 9.5 شيكل وتباع للمستهلك بسعر 11 شيكل.

كما جرى الاتفاق على أن تقوم لجنة حماية المستهلك بمتابعة الأسعار في المحلات والزامهم بذلك.

ويأتي هذا الاجراء ضمن الخطوات التي تقوم بها الزراعة بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة ومتابعة القطاع الزراعي ومراقبة اسعار محاصيل الخضار مستلزمات الانتاج كافة في ظل الظروف الراهنة.

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