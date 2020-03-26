شرطة المرور: إلقاء القبض على المواطن الذي نشر فيديو كاذب

قالت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة أنه بتعليمات من العقيد علي النادي مدير عام شرطة المرور والنجدة وبعد التحري والمتابعة، إنه تم الوصول لمصدر الفيديو الذي تم تداوله أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي لمركبة شرطة المرور تطالب فيها المركبات بإغلاق المحلات.

وأوضحت شرطة المرور مساء اليوم في تنويه لها، الى أنه تم إلقاء القبض على المواطن م.ش وهو من سكان مدينة غزة، وتسليمه المباحث العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت كافة أبناء شعبنا أن يكونوا على قدر المسؤولية وعدم بث الشائعات والأكاذيب التي تهدف لإضعاف الجبهة الداخلية سواء بقصد أو بدون قصد.