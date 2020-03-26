وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: الاتفاق على تحديد سعر بيض المائدة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية للرأي: لم يُحدد موعد لصرف المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية المؤسسات الحقوقية تخاطب "الصحة العالمية" بشأن الوضع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجن "نفحة" تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية من "كورونا" في "هاني نعيم الزراعية" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 3 منازل غرب أريحا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة و"دار السلام للإغاثة والتنمية" تفتتحان مختبر "تل الربيع الثانوية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنفذ دورة حول تقييم المخاطر في المنشآت الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية " أبو سلمية" يثمن جهد الكوادر الصحية في أماكن الحجر الصحي والمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف عدد 11670 بيض مخصب لاحم مخالف للمواصفات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

شرطة المرور: إلقاء القبض على المواطن الذي نشر فيديو كاذب

26 آذار / مارس 2020 04:34

قالت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة أنه بتعليمات من العقيد علي النادي مدير عام شرطة المرور والنجدة وبعد التحري والمتابعة، إنه تم الوصول لمصدر الفيديو الذي تم تداوله أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي لمركبة شرطة المرور تطالب فيها المركبات بإغلاق المحلات.

وأوضحت شرطة المرور مساء اليوم في تنويه لها، الى أنه تم إلقاء القبض على المواطن م.ش وهو من سكان مدينة غزة، وتسليمه المباحث العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت كافة أبناء شعبنا أن يكونوا على قدر المسؤولية وعدم بث الشائعات والأكاذيب التي تهدف لإضعاف الجبهة الداخلية سواء بقصد أو بدون قصد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟