الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الخميس 26 مارس 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات وفق التالي:

باشرت الطواقم الفنية بتوسيع دائرة سحب العينات المخبرية بين العائدين والمخالطين وتم سحب عينات كبيرة من بين العائدين ومن بين المخالطين.

تم تسجيل 7 اصابات لفيروس كورونا في قطاع غزة وهذه الاصابات هي من رجال الامن المخالطين للحالتين وتم حجرهم فور صدور نتائج تاكيد اصابة الحالات.

الحالة الصحية للحالات التسعة مطمئنة ولم تظهر عليهم حالات الأعياء، والا=أسماء التي تم تداولها أمس لرجال الأمن غير صحيحة.

قامت وزارة الصحة بالمتابعة الصحية لـ 1636 في مراكز الحجر الصحي؛ ومن بين هؤلاء ٩٣٤ عائداً يحتاجون لمتابعة صحية متواجدين في الفنادق المختلفة.

وزارة الصحة تنهي مساء اليوم إجراءات الحجر المنزلي لــ 2708 من العائدين الى قطاع غزة بتاريخ 13/3/2020 ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، ونتمنى لهم موفور الصحة والعافية مع تأكيدنا عليهم جميعاً باتخاذ اقصى درجات السلامة والوقاية الشخصية والمنزلية من اجل صحنهم وصحة دويهم.

الصحة تنظر بقلق بالغ إزاء النقص الحاد في الادوية الأساسية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى محدودية المواد الخاصة بفحص فيروس كورونا .

وزارة الصحة عملت خلال المرحلة الماضية بطاقتها وامكانياتها المحدودة ومن اجل تعظيم حالة الجهوزية بما يمكن الوزارة من استجابة افضل لمواجهة فيروس كورونا.

الصحة توجه نداءاً عاجلاً وطارئاً الى المؤسسات الدولية والاغاثية لتوفير مبلغ 23 مليون دولار لدعمها باجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري بما يمكنها من تحقيق استجابة أولية حال تفشي الفيروس .

وزارة الصحة تقدر المسئولية الأخلاقية والوطنية والمهنية لكافة الطواقم الطبية والأمنية ومكونات العمل الحكومي والفرق المساندة التي تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والرعاية الصحية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي ومستشفى العزل.

إدارة خلية الازمة في قطاع غزة تتابع على مدار الساعة الإجراءات المتخذة و تتخذ إجراءات مشددة جديدة كل يوم لتحصين المجتمع وتقديراً منا للمسئولية وحالة الوعي الدي يتحلى بها شعبنا لم يتم اتخاد اجراء حظر التجول في قطاع غزة.

ندعو الجميع الى اقتصار التحرك الا للضرورة القصوى وخاصة في الفترة المسائية والالتزام في المنازل ما امكن دلك والتقيد بتعليمات وارشادات وزارة الصحة واتخاد أعلى درجات السلامة والوقاية الشخصية والمنازلية والمرافق العامة.

ندعو كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب التجمعات والأماكن العامة والتواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم 0599503103 للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار في مستلزمات الوقاية والتعقيم, مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية.

المواطن الفلسطيني هو صمام الأمان لكل الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والجهات الحكومية من أجل حمايته.

الجهات الحكومية تتابع عن كثب الأسواق وتداول السلع ومراقبة سلوك التجار، كما أن الفرق التفتيشية لوزارة الصحة تتابع كافة المؤسسات الصيدلانية لمراقبة مدى التزامها بالأسعار وخصوصا المعقمات والأدوية.

تم إجراء فحص مخبري لكل من دخل الى مدرسة بلقيس لكل من تخالط مع المرضى الاثنين.

إصابة رجال الأمن حدث بعدما تدخلوا لانزال العائدين لغزة للحجر الإلزامي، قد يكون هناك حالات اصابة جديدة بغزة من رجال الأمن وننتظر النتائج.