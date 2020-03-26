مباحث التموين تُحيل 16 تاجرًا إلى النيابة العامة

غزة- الرأي:

أحالت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، في الشرطة الفلسطينية، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، 16 تاجرًا للنيابة العامة لاستغلالهم واحتكارهم السلع التموينية التي يحتاجها المواطنون.



وجاء ذلك خلال الجولات الدورية التي تُجريها المباحث لمتابعة الأسواق والمخابز ومراقبة أسعار السلع والبضائع، ومنع الاستغلال والاحتكار.



كما حررت خلال الجولة اليومية على أسواق القطاع، 21 محضر ضبط ضد تجار تلاعبوا بأسعار المنظفات والمواد التموينية، وخمسة محاضر ضبط أخرى ضد أصحاب صيدليات باعوا المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة، وأخرى غير مطابقة للمواصفات الصحية.



واستدعت مباحث التموين ثمانية تجار من أصحاب كبرى شركات المستلزمات الطبية، وألزمتهم بكتابة تعهدات بعدم رفع الأسعار، والبيع بالسعر المعتمد من الجهات المختصة.



وتواصل دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة جولاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، وأماكن بيع المستلزمات الطبية، للتأكد من التزام الباعة بالأسعار الاعتيادية.