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مدير الشرطة: كل طاقات الشرطة موجّهة لخدمة أبناء شعبنا

26 آذار / مارس 2020 06:00

مدير عام الشرطة
مدير عام الشرطة

غزة- الرأي:

أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح أن كل طاقات جهاز الشرطة الفلسطينية موجهة لخدمة أبناء شعبنا، في مواجهة فيروس كورونا العالمي.

وقال اللواء "صلاح"، خلال مقابلة متلفزة مع قناة الأقصى عصر اليوم الخميس، "إن الشرطة تطور من أدائها، وتسعى لتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، في ظل هذه الظروف الصعبة".

وحول عناصر الشرطة السبعة الذين أُعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا، قال "صلاح" إنهم "يتمتعون بصحة جيدة، ونتابع حالتهم مع الجهات المختصة".

وتابع: "هذه الأزمة تزيد من الأعباء المُوكلة لجهاز الشرطة"، معرباً عن تقدير قيادة الشرطة وأبناء شعبنا جميعاً لتضحيات جميع منتسبي الشرطة ووزارة الداخلية، وما يقومون به في سبيل خدمة أبناء شعبنا والتخفيف عنهم.

وأضاف: "هذا يدفعنا لتطوير أدائنا وخدماتنا، والتنافس في القيام بالواجبات لخدمة شعبنا".

وأكدَّ اللواء "صلاح" أن الشرطة وجّهت الإدارات المختصة لديها لمتابعة أية تجاوزات من قبل التجار فيما يتعلق بالاحتكار والتلاعب بالأسعار، مبيناً أنه يجري التواصل مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يعبث بالأمن الداخلي في ظل هذه الظروف الصعبة.

ودعا مدير عام الشرطة جميع أبناء شعبنا إلى "الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة؛ كي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة بسلام".

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