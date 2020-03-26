الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي

غزة- الرأي:

أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة أنها، تسلمت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ليتم الاستفادة منه لخدمة الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد التواصل مع الحكومة التركية ومؤسسة تيكا.

وصرحت الجامعة الإسلامية في بيان لها نشر عبر صفحتها مساء اليوم الخميس، أنها بادرت بالاتصال مع وزارة الصحة الفلسطينية وأبدت استعدادها لوضع المستشفى بكامل إمكاناته وتجهيزاته تحت تصرف وزارة الصحة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الظروف الصحية الطارئة.

وأكدت الجامعة أن هذا المستشفى يمتلك إمكانيات وتجهيزات على أعلى مستوى، وسوف يكون مساهمة مهمة وكبيرة في مواجهة الظروف الصحية الطارئة والحفاظ على صحة وسلامة أبناء قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشفى التركي الفلسطيني، تم إنشاؤه داخل حرم الجامعة الإسلامية بوسط قطاع غزة بمنحة كريمة من الحكومة التركية استجابة لطلب قدمته الجامعة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وهو مستشفى كبير يتسع لحوالي مائتي سرير ويتكون من عدة مبانٍ وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والفرش الطبي اللائق وأفضل التجهيزات لأقسام الأشعة بأنواعها المختلفة وكذلك تجهيزات غرف العمليات والعناية الفائقة ومختلف التجهيزات الأخرى.

وقدرت الجامعة الخطوة الرائدة للحكومة التركية بالإسراع في تسليم المستشفى للجامعة تقديرًا للظروف الطارئة.

وعبرت الجامعة بكل هيئاتها عن شكرها الكبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية ولمؤسسة تيكا وللشعب التركي الشقيق تقديرًا لدعم تركيا المتواصل للشعب الفلسطيني.