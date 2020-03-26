وكالة الرأي الفلسطينية مدير الشرطة: كل طاقات الشرطة موجّهة لخدمة أبناء شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُحيل 16 تاجرًا إلى النيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الخميس 26 مارس 2020 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المرور: إلقاء القبض على المواطن الذي نشر فيديو كاذب وكالة الرأي الفلسطينية أسواق غزة مغلقة غدًا الجمعة والبلدية ستشرع بتعقيمها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنشر قائمة بأسعار السلع الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: الاتفاق على تحديد سعر بيض المائدة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية للرأي: لم يُحدد موعد لصرف المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية المؤسسات الحقوقية تخاطب "الصحة العالمية" بشأن الوضع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجن "نفحة" تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأوقاف: يجب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة

26 آذار / مارس 2020 08:03

وكيل وزارة الاوقاف
وكيل وزارة الاوقاف

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة وجوب التزام جميع الأئمة والخطباء والمواطنين في قطاع غزة، بالقرار الشرعي المجمع عليه بين أهل العلم في الداخل والخارج بالإيقاف المؤقت للجمعة والجماعة.

وشددت الوزارة في رسالة مهمة وجهها وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا للأئمة والخطباء وعموم المواطنين في القطاع، أنه يُمنع الاجتهاد خارج النص بمخالفة هذا القرار.

وقال الأغاً: "فالجمعة تُصلى في البيوت ظهرًا، كما أفتى بذلك السادة العلماء، كما يُمنع إقامة الجمعة في المساجد، يُمنع إقامتها في الساحات، أو الدواوين، أو الصالات، وذلك لبقاء المحذور الشرعي قائمًا"، مضيفًا "من يخالف هذا القرار يقع تحت طائلة المسئولية الدينية والإدارية".

وأوضح وكيل الوزارة أن التأكيد على الالتزام بهذا القرار الشرعي يأتي من أجل درء المفسدة وصيانةً للنفوس المؤمنة التي بها نُقيم الدين، ونصلح الدنيا، متابعًا: "أعلم أنه صعب علينا ترك منابرنا، والتخلف عن مساجدنا، وجماعاتنا، لكنها الضرورة الشرعية"

داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا وأمتنا وأن يصرف عنا وعن البشرية جمعاء الوباء والبلاء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟