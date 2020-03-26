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شركة الكهرباء تصدر تنهوياً مهماً للمواطنين في رفح

26 آذار / مارس 2020 08:07

غزة- الرأي:

قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية بصدد فصل خط رقم 9 المغذي لمحافظة رفح يوم الاثنين القادم الموافق 30/3/2020 من الساعة الثامنة صباحا وحتى يوم الاربعاء الموافق 1/4/2020 الساعة الثامنة صباحا، وذلك لإجراءات وأعمال يتم تنفيذها داخل "الخط الأخضر".

وأكدت شركة توزيع كهرباء في بيانها اليوم، أن تلك الأعمال خارجة عن حدود سيطرتها وإرادتها، وتعتبر بأن تلك الاجراءات من شأنها التأثير بشكل مباشر على امدادات الطاقة المحدودة الواردة للقطاع، وهو ما سينعكس بشكل سلبي وكبير ومباشر على حياة المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة وحالة الطوارئ الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.

وأهابت الشركة بالمواطنين في رفح لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة .

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