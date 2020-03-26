المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتسلم كشوفات المستفيدين من المنحة المالية

غزة- الرأي

بدأت دائرة الأندية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، استلام كشوفات الأسر المتعففة من الأندية، بناءً على خطة الطوارئ التي اعتمدها المجلس ضمن توصيات لجنة العمل الحكومي بغزة.

جاء ذلك بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة، بحضور أ . عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى " مساعد الأمين العام " .

وقال محمد حلس مدير دائرة الأندية، بأنهم بدأوا استلام الكشوفات الخاصة بالأسر المتعففة تحضيراً لصرفها وتوزيعها عبر الأندية الرياضية , وذلك بناءً على قرار السيد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى .

وأضاف حلس، أن صرف المساعدات المالية سيتم عبر الأندية والتي سلمت كشوفاتها اليوم , للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة الرياضية في الوقت الراهن .