القدرة: لا صحة لوجود حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

غزة-الرأي

أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، الخميس، انه لا صحة لما يتم يتداوله حول اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.

ودعا القدرة في بيان مقتضب وصل " الرأي" نسخة عنه ، المواطنين للوقوف في وجه الشائعات واستقاء الأخبار والمعلومات عبر النوافذ الرسمية لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن التقرير اليومي لوزارة الصحة يعتمد نشره في الايجاز اليومي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي فقط.

يشار إلى ان وزارة الصحة بغزة أعلنت ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القطاع 9 حالات، مؤكدةً أن جميع الحالات لم تخالط السكان إنما اكتشفت على معبر رفح اثناء عودتهم من الخارج، بينما تقبع الحالات داخل الحجر الصحي.