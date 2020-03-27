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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2453 ) الجمعة 27/3/2020
أخبار فلسطينية
حماس: نأمل من السعودية الاستجابة لمبادرة الحوثيين وإطلاق معتقلينا
عريقات: الفلسطينيون يقاومون كورونا بإمكانيات محدودة والاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحقهم
غزة تطلق مناشدة لتوفير 23 مليون دولار لمواجهة كورونا
اشتية: الأيام المقبلة ستكون أصعب
»الحكومة تشكو من نقص الأجهزة الصحية في مواجهة فيروس كورونا
مخطط استيطاني يطال 596 دونماً من أراضي بيت لحم
الصحة تنهي الحجر الصحي عن ٢٧٠٨ مسافر وتوسّع دائرة فحص العينات
"صحة غزة" توضح تفاصيل إصابة 7 من رجال الأمن بكورونا
أخبار إسرائيلية
نتنياهو ينجح في شق حزب الجنرالات
جانتس رئيساً لـ«الكنيست الإسرائيلي»
»"كورونا" في إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات إلى 8 والإصابات إلى 2666
رسميًا.. انهيار أكبر حزب معارض في (إسرائيل)
اخبار دولية
«كورونا» يضع ملك ماليزيا وعقيلته في الحجر الصحي
عبور سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان في ظل توتر مع الصين
أمريكا تصبح الأولى عالميا في عدد الإصابة بكورونا
مع تسجيلها 82 ألف إصابة: أميركا تصبح أكبر بؤرة لتفشي كورونا
أميركا ترصد تريليوني دولار لمواجهة آثار كورونا
أكثر من عشرين الف وفاة بكوفيد-19 في العالم
أخبار عربية
الصحة الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الحوثي" يعرض الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل فلسطينيين
الهلال الأحمر المصري يقدم مساعدات طبية لقطاع غزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتهدم منازل وتستولي على معدات زراعية…
الاحتلال يستغل انشغال العالم بـ”كورونا” لإقامة مستوطنات تفصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية
إسرائيل تستعد لجلب أجهزة تنفس من دول خليجية وجنرال يطالب بمقايضة سكان غزة…
لفلسطينيون يشاركون بحملة “خليك بالبيت” لمواجهة كورونا ويدوّنون يومياتهم في الحجر المنزلي
التماس عاجل ضد إجراءات إسرائيلية تحرم الأسرى من الزيارات
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 86
الشرق الاوسط
إسرائيل توكل مهمة متابعة تحركات المواطنين
إسرائيل تهدم منازل في الضفة وتعتقل 9 في القدس
الخليج الإماراتية
الاحتلال يواصل الاعتقالات في القدس
الشروق المصرية
عريقات: الفلسطينيون يقاومون كورونا بإمكانيات محدودة والاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحقهم
الاهرام المصرية
الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 84 حالة
الشرق القطرية
أسير مقدسي يشعل النار في غرفة حرس السجن
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
صحيفة فلسطين تصدر بيانا للرأي العام تؤكد فيه استمرارها ورقيا
الجامعة الإسلامية تعلن تسخير مستشفى الصداقة التركي لمواجهة كورونا
مباحث التموين تُحيل 16 تاجرًا إلى النيابة العامة
تنويه من شركة الكهرباء لسكان رفح
الاقتصاد تنشر قائمة بأسعار السلع الأساسية
خاص أبو حسنة: "الأونروا" لن تستطيع دفع رواتب معلمي المياومة
الاحتلال يسمح للأسرى الأطفال والمرضى وكبار السن والأسيرات بالاتصال مع ذويهم
"حماية" تستنكر نهج الاحتلال مع العمال الفلسطينيين
الاحتلال يفرض عقوبات مُشددة بحق الأسير الشرباتي
أبو كرش: حكومة اشتية مُطالبة بوقف خصومات موظفي السلطة بغزة
الاحتلال يهدم مسكنا ويستولي على معدات وخيام شمال طوباس
القدس المحلية
القائمة المشتركة: نحن صوت المعارضة الأقوى ضد حكومة غانتس ونتنياهو القادمة
جشع بعض الموردين والتجار يقف خلف إرتفاع أسعار بيض المائدة
أهالي عين الحلوة في الأغوار يُواجهون مخططات الاقتلاع بصمودٍ وثبات
محافظ جنين يمنع الأعمال الانشائية خلال فترة الطوارئ
تحويل طالب للاعتقال الاداري والافراج عن أسيرين
ضبط واتلاف معقمات صحية مجهولة المصدر في طوباس
محافظ نابلس يصدر تعليمات للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر
غزة: وفاة مواطن متأثرًا بجروحه إثر سقوطه عن علو
الضابطة" توقف مشغل خياطة عن العمل لإنتاجه الكمامات في جنين
الحياة الجديدة
جنين: تعاون للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمال
جنين: برقين تُطلق ميثاقًا مجتمعيًا للحد من وباء "كورونا
محافظ نابلس: تعليمات واضحة للأمن للتعامل بحزم مع من لا يلتزم بالحجر
ملحم: دخلنا مرحلة تلامس مربع الخطر وندعوا الجميع للالتزام ببيوتهم
الأونروا تعلن إغلاقا مؤقتا لمركز بدو الصحي
الأيام
»"الخارجية" تناشد المواطنين الراغبين بالعودة إلى الوطن البقاء في أماكنهم
»تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورنا في قرية بدّو صباح اليوم
»غزة: حالة من الإرباك في أنشطة القطاع الخاص
»ثبوت إصابة ابن السيدة من بِدّو.. أول ضحايا فيروس كورونا في فلسطين
وكالة صفا
"تجارة قلقيلية" تتبرع بـ 400 لباس واق لمواجهة "كورونا"
عودة أعداد كبيرة من العمال على معبري الجلمة وبرطعة بجنين
دائرة اللاجئين بحماس تدعو "الأونروا" لتحمل مسؤولياتها أمام تحدي "كورونا"
القوى الوطنية والإسلامية تدعو العمال لإلتزام منازلهم
غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه
لجنة الطوارئ المركزية بالقدس تبحث الأوضاع الراهنة
وزير العمل: نتابع قضية العمال العائدين من أراضي الـ48
الاحتلال يهدم بئرًا وغرفة زراعية غرب سلفيت
وكالة الرأي الفلسطينية
الأوقاف: يجب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة
مدير الشرطة: كل طاقات الشرطة موجّهة لخدمة أبناء شعبنا
شرطة المرور: إلقاء القبض على المواطن الذي نشر فيديو كاذب
أسواق غزة مغلقة غدًا الجمعة والبلدية ستشرع بتعقيمها
المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتسلم كشوفات المستفيدين من المنحة المالية
الزراعة تتلف عدد 11670 بيض مخصب لاحم مخالف للمواصفات
فلسطين اليوم
رغم حالة الطوارئ... الاحتلال يواصل عمليات الهدم والمصادرة
هل تنقل العملات الورقية والمعدنية عدوى كورونا وكيف نتعامل معها؟
مركز حقوقي يطالب السلطة بحماية الفقراء وذوي الدخل المحدود في قطاع
الشعبية: مبادرة السيد الحوثي بشأن إطلاق المعتقلين الفلسطينيين "نبيلة وشجاعة"
القدرة: لا صحة لاكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا
الصحة العالمية ترسل 1000 منظومة فحص لفيروس كورونا إلى قطاع غزة
"حماس": نتابع باهتمام مبادرة السيد الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين
الاسرى لدى الاحتلال يطمئنون ذويهم من فيروس كورونا
الأوقاف بغزة تشدّد على وجوب التزام بالقرارات الشرعية لمواجهة "كورونا"
سما نيوز
محافظ نابلس يصدر تعليمات للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي
الهلال الأحمر المصري يقدم مساعدات طبية لقطاع غزة
غنيم: اجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه في ظل حالة الطوارئ
"الإعلام" ونقابة الصحفيين تدعوان كافة وسائل الإعلام للالتزام بحقوق العاملين في ظل حالة الطوارئ
طهبوب يسلم رسالة شكر من المالكي لنظيره الكويتي
البريد الفلسطيني يتسلم شاحنة من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي
سلطة النقد تصدر تعميمًا للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة
بلدية غزة تصدر تنويها مهما بشأن الاسواق الشعبية في المدينة..
عرب 48
أونروا تعلن إغلاق مؤقت لمركز بدو الصحي لمنع انتشار كورونا
اعتقالات في القدس وهدم ومصادرة خيام في سلفيت
الاحتلال يفرج عن أسيرين إثر تعرضهما لفيروس كورونا
وكالة وفا
"الثقافة" تطلق "طلة ثقافية لمواجهة كورون..
لجنة الطوارئ المركزية في محافظة القدس تبحث الأوضاع ا..
"اتحاد المرأة" يدعو النساء لأخذ دورهن في تقو.
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 آذار (مارس)
- 2002م عملية استشهادية في فندق باراك السياحي في مدينة نتانيا الساحلية قام بها الاستشهادي البطل عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم بتفجير نفسه أمام الفندق، أسفرت عن مقتل 27 إسرائيليا وإصابة 130 آخرين وأعلنت كتائب عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية.
- 2002م كتائب الشهيد عز الدين القسام تتبنى عملية استشهادية نفذها ضياء محمد حسين الطويل من مدينة البيرة في التلة الفرنسية في القدس الشرقية، أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 25 آخرين.
- 1993م مقتل جندي من حرس الحدود في طولكرم بعد إطلاق مجموعة مسلحة النار عليه.
- 1994م إصابة ضابط إسرائيلي كبير في كمين نصبه مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة.
- 1993م الجيش الإسرائيلي يدمر بالصواريخ ثلاثة منازل فلسطينية في رفح، جنوب قطاع غزة، مما رفع عدد البيوت المدمرة إلى خمسة وتسعين منزلاً خلال أربعة أشهر.
- 1960م رئيس الوزراء العراقي اللواء عبد الكريم قاسم يعلن تشكيل "جيش التحرير الفلسطيني" ويؤكد أن العراق سيقدم لهذا الجيش كل تجهيزاته وسيتولى تدريب وحداته ضمن القوات العراقية.
- 1948م قوات الجهاد المقدس تنصب كميناًً لقافلة إسرائيلية كانت متجهة إلى مستعمرة يحيعام في الجليل وقد أسفر الاشتباك عن قتل 45 إسرائيلياً قبل أن تهب القوات البريطانية لمساعدة الإسرائيليين.
- 1939م استشهاد القائد الفلسطيني القائد العام للثورة الفلسطينية الثانية عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) في قرية صانور في اشتباك مع القوات البريطانية ومن المعارك التي قادها معركة نور شمس ومعركة نابلس ومعركة جبع وبعض جنود الإنجليز أدو له التحية العسكرية وهو مسجى على الأرض شهيدا.
- 1939م قامت العصابات الصهيونية الإرهابية بتفجير قنبلتين في مدينة حيفا في إحدى الأسواق المزدحمة ما أدى إلى مقتل 27 عربيا وجرح 39 آخرين.
- 1935م تأسيس الحزب العربي الفلسطيني أكبر الأحزاب وأبعدها أثراًً وأوضحها دوراً وارتباطاً بالحركة الوطنية.