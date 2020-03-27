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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2453 ) الجمعة 27/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

عريقات: الفلسطينيون يقاومون كورونا بإمكانيات محدودة والاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحقهم

»الحكومة تشكو من نقص الأجهزة الصحية في مواجهة فيروس كورونا

"صحة غزة" توضح تفاصيل إصابة 7 من رجال الأمن بكورونا

أخبار إسرائيلية

جانتس رئيساً لـ«الكنيست الإسرائيلي»

» " كورونا" في إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات إلى 8 والإصابات إلى 2666

اخبار دولية

«كورونا» يضع ملك ماليزيا وعقيلته في الحجر الصحي

عبور سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان في ظل توتر مع الصين

مع تسجيلها 82 ألف إصابة: أميركا تصبح أكبر بؤرة لتفشي كورونا

أخبار عربية

الصحة الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتهدم منازل وتستولي على معدات زراعية…

الاحتلال يستغل انشغال العالم بـ”كورونا” لإقامة مستوطنات تفصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية

إسرائيل تستعد لجلب أجهزة تنفس من دول خليجية وجنرال يطالب بمقايضة سكان غزة…

لفلسطينيون يشاركون بحملة “خليك بالبيت” لمواجهة كورونا ويدوّنون يومياتهم في الحجر المنزلي

التماس عاجل ضد إجراءات إسرائيلية تحرم الأسرى من الزيارات

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 86

الشرق الاوسط

الخليج الإماراتية

الاحتلال يواصل الاعتقالات في القدس

الشروق المصرية

عريقات: الفلسطينيون يقاومون كورونا بإمكانيات محدودة والاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحقهم

الاهرام المصرية

الشرق القطرية

القائمة المشتركة: نحن صوت المعارضة الأقوى ضد حكومة غانتس ونتنياهو القادمة

جشع بعض الموردين والتجار يقف خلف إرتفاع أسعار بيض المائدة

أهالي عين الحلوة في الأغوار يُواجهون مخططات الاقتلاع بصمودٍ وثبات

محافظ جنين يمنع الأعمال الانشائية خلال فترة الطوارئ

تحويل طالب للاعتقال الاداري والافراج عن أسيرين

ضبط واتلاف معقمات صحية مجهولة المصدر في طوباس

محافظ نابلس يصدر تعليمات للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر

غزة: وفاة مواطن متأثرًا بجروحه إثر سقوطه عن علو

الضابطة" توقف مشغل خياطة عن العمل لإنتاجه الكمامات في جنين

"تجارة قلقيلية" تتبرع بـ 400 لباس واق لمواجهة "كورونا"

عودة أعداد كبيرة من العمال على معبري الجلمة وبرطعة بجنين

دائرة اللاجئين بحماس تدعو "الأونروا" لتحمل مسؤولياتها أمام تحدي "كورونا"

القوى الوطنية والإسلامية تدعو العمال لإلتزام منازلهم

غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه

لجنة الطوارئ المركزية بالقدس تبحث الأوضاع الراهنة

وزير العمل: نتابع قضية العمال العائدين من أراضي الـ48

الاحتلال يهدم بئرًا وغرفة زراعية غرب سلفيت

عرب 48

أونروا تعلن إغلاق مؤقت لمركز بدو الصحي لمنع انتشار كورونا

اعتقالات في القدس وهدم ومصادرة خيام في سلفيت

الاحتلال يفرج عن أسيرين إثر تعرضهما لفيروس كورونا

وكالة وفا

"الثقافة" تطلق "طلة ثقافية لمواجهة كورون..

لجنة الطوارئ المركزية في محافظة القدس تبحث الأوضاع ا..

"اتحاد المرأة" يدعو النساء لأخذ دورهن في تقو.

حدث في مثل هذا اليوم

27 آذار (مارس)

2002م عملية استشهادية في فندق باراك السياحي في مدينة نتانيا الساحلية قام بها الاستشهادي البطل عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم بتفجير نفسه أمام الفندق، أسفرت عن مقتل 27 إسرائيليا وإصابة 130 آخرين وأعلنت كتائب عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية.

2002م كتائب الشهيد عز الدين القسام تتبنى عملية استشهادية نفذها ضياء محمد حسين الطويل من مدينة البيرة في التلة الفرنسية في القدس الشرقية، أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 25 آخرين.

1993م مقتل جندي من حرس الحدود في طولكرم بعد إطلاق مجموعة مسلحة النار عليه.

1994م إصابة ضابط إسرائيلي كبير في كمين نصبه مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة

1993م الجيش الإسرائيلي يدمر بالصواريخ ثلاثة منازل فلسطينية في رفح ، جنوب قطاع غزة ، مما رفع عدد البيوت المدمرة إلى خمسة وتسعين منزلاً خلال أربعة أشهر.

1960م رئيس الوزراء العراقي اللواء عبد الكريم قاسم يعلن تشكيل "جيش التحرير الفلسطيني" ويؤكد أن العراق سيقدم لهذا الجيش كل تجهيزاته وسيتولى تدريب وحداته ضمن القوات العراقية.

1948م قوات الجهاد المقدس تنصب كميناًً لقافلة إسرائيلية كانت متجهة إلى مستعمرة يحيعام في الجليل وقد أسفر الاشتباك عن قتل 45 إسرائيلياً قبل أن تهب القوات البريطانية لمساعدة الإسرائيليين.

1939م استشهاد القائد الفلسطيني القائد العام للثورة الفلسطينية الثانية عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) في قرية صانور في اشتباك مع القوات البريطانية ومن المعارك التي قادها معركة نور شمس ومعركة نابلس ومعركة جبع وبعض جنود الإنجليز أدو له التحية العسكرية وهو مسجى على الأرض شهيدا.

1939م قامت العصابات الصهيونية الإرهابية بتفجير قنبلتين في مدينة حيفا في إحدى الأسواق المزدحمة ما أدى إلى مقتل 27 عربيا وجرح 39 آخرين.