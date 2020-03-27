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نجم سوسيداد يضع شرطا للعودة إلى ريال مدريد

27 آذار / مارس 2020 05:54

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يخطط نادى ريال مدريد، لإعادة نجمه النرويجى الشاب مارتن أوديجارد، المعار الموسم الحالى لصفوف فريق ريال سوسيداد، لصفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل، بعد المستويات القوية التى قدمها الموسم الحالى، مع الفريق الباسكى.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد، يرغب فى إعادة النرويجى الشاب أوديجارد، لصفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل.

أضافت الصحيفة أن، اللاعب النرويجى يشترط الإجتماع مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والتحدث معه عن فرص مشاركته فى المباريات، قبل إتخاذ أى قرار بشأن العودة.

يقدم أوديجار موسما رائعا مع ريال سوسيداد، فى جميع المسابقات، بعد خوضه 27 مباراة وسجل 7 أهداف، ونجح فى قيادة فريقه للوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو.

كان ريال مدريد، قد تعاقد مع صاحب الـ21 عاما، عام 2015، من فريق سترومسجودسيت النرويجى، مقابل 3 ملايين يورو، قبل أن يعيره إلى أندية هيرنيفين وفيتسه الهولنديان وريال سوسيداد الموسم الحالى.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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