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رسميا.. برشلونة يقرر تخفيض رواتب لاعبيه بسبب أزمة فيروس كورونا

27 آذار / مارس 2020 05:57

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أعلن نادى برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أنه سيتخذ إجراءات للتقليل من الخسائر الإقتصادية، المترتبة على توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تخفيض رواتب اللاعبين.

قال بيان نادى برشلونة، الذى صدر مساء اليوم الخميس،:" ناقش مجلس الإدارة، في اجتماعه يوم الخميس 26 مارس عبر الإنترنت، الإجراءات التي سيتم تطبيقها لتقليل التأثير الاقتصادي الذي تسببه أزمة الفيروس التاجي على نشاط نادي برشلونة".

أضاف البيان قائلا:" من بين التدابير المعتمدة، تخفيض الرواتب للرياضيين، وغير الرياضيين العاملين في النادي، وستتم معالجة هذه الملفات أمام إدارة العمل، بمجرد مشاركة النادي مع جميع أفراده، الرياضيين وغير الرياضيين ، وجميع الجوانب المتعلقة بهذه التدابير".

كان الدوري الإسباني، قد تم تأجيله لأجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثانى، برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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