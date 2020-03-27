كيف تعقم جهاز اللاب توب قبل عملك من المنزل لحماية نفسك من كورونا

يضطر عدد كبير من الناس للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات ‏الاحترازية المتزايدة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد ‏‏"كوفيد 19"، ولكن قبل بداية العمل، يحتاج كل شخص أن يطمئن أن حاسوبه ‏المحمول "لابتوب" الذى يأخذه معه فى معظم مشاويره الخارجية، ‏معقم بصورة كافية من أى فيروسات أو جراثيم أو ميكروبات ‏وبالطبع فيروس كورونا.‏

وقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من النصائح لتعقيم ‏حاسوبك المحمول من "كورونا" قبل بداية العمل به، وجاء ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:‏

‏- المطهر الموصى به هو محلول كحولى ‏ بتركيز 70% من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30% من الماء. ‏

‏- قبل بداية التعقيم ارتد قفازات مطاطية.‏

‏- أوقف تشغيل الجهاز وافصل طاقة التيار المتردد. ‏

‏- قم بإزالة البطاريات من عناصر مثل لوحات المفاتيح اللاسلكية. ‏

‏- لا تقم أبدًا بتنظيف المنتج أثناء تشغيله أو توصيله.‏

‏- افصل أى أجهزة خارجية.‏

‏- بلل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بمزيج 70٪ من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30٪ ماء. ‏

‏- لا تستخدم المواد الليفية، مثل المناشف الورقية أو ورق ‏التواليت. ‏

‏- يجب أن تكون قطعة القماش رطبة.‏

‏- لا ترش أى سوائل مباشرة على بالجهاز.‏

‏- امسح قطعة القماش المبللة برفق على الأسطح لتنظيفها. ‏

‏- لا تسمح لأى رطوبة بالتسرب إلى مناطق مثل لوحات المفاتيح أو ‏لوحات العرض أو منافذ ‏USB، حيث إن الرطوبة التى تدخل داخل ‏المنتج الإلكترونى يمكن أن تسبب تلفًا كبيرًا للمنتج.‏

‏- ابدأ بالشاشة (إن أمكن) وانتهى بأى كبلات مرنة، مثل الطاقة ‏ولوحة المفاتيح وكابلات ‏USB‏.‏

‏- عند تنظيف الشاشة، امسح بعناية فى اتجاه واحد، وانتقل ‏من الأعلى إلى الأسفل.‏

‏- تأكد من تجفيف الأسطح تمامًا بالهواء قبل تشغيل الجهاز بعد ‏التنظيف. ‏

‏- يجب عدم ظهور أى رطوبة على أسطح المنتج قبل تشغيله.‏

‏- يجب التخلص من القفازات بعد كل عملية تنظيف. ‏

‏- نظف اليدين فور إزالة القفازات.‏