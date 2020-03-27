طائرات ذكية يمكنها السفر بسرعة 150 ميل فى الساعة



تعاونت كل من UPS وشركة Wingcopter الألمانية لبناء أسطول من الطائرات بدون طيار عالية السرعة، وستعتمد الطائرات بدون طيار على نموذج صممه Wingcopter ، والذي يمكنه السفر بسرعة تصل إلى 150 ميلاً في الساعة ويصل مداه إلى 75 ميلاً، ويمكن للطائرات بدون طيار أيضًا تحمل مجموعة متنوعة من الظروف الجوية الصعبة، بما في ذلك سرعات الرياح التي تصل إلى 45 ميلاً في الساعة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمثل الاتفاقات أول شراكة خارجية لبرنامج UPS Forward Flight، الذي يركز على تطوير مجموعة من خيارات تسليم الطائرات بدون طيار.



قال بالا جانيش من UPS: "يساعد تعاوننا مع Wingcopter في تمهيد الطريق لنا لبدء خدمة توصيل الطائرات بدون طيار في حالات الاستخدام الجديدة."



وأضاف جانيش: "تقوم UPS Flight Forward ببناء شبكة من شركاء التكنولوجيا لتوسيع قدرتنا على خدمة العملاء وتوسيع ريادتنا في تسليم الطائرات بدون طيار".



وتعد أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج هو إنشاء أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار للتوصيل لتلبية احتياجات التسليم المختلفة.



وتم تصميم الطائرات Wingcopter خصيصًا لتكون قادرة على المناورة إلى أقصى حد، مع الإقلاع والهبوط العمودي السريع.



كما أن لديهم أيضًا القدرة على الطيران بسرعة للبضائع الحساسة للوقت والتي قد لا تكون تصاميم الطائرات بدون طيار التقليدية مناسبة لها.



و ركزت Wingcopter على إجراء عمليات التسليم في ظروف جغرافية صعبة، حيث تُستخدم طائراتها بدون طيار لتوصيل الأنسولين إلى الجزر النائية قبالة سواحل أيرلندا، وهي ليست في طرق الخدمة العادية.



كما عملت مع اليونيسف ووزارة الصحة على توصيل اللقاحات في فانواتو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ تتكون من حوالي 80 جزيرة مختلفة.



كما أنه في عام 2019، أصبح برنامج Flight Forward التابع لشركة UPS أول خدمة توصيل بطائرات بدون طيار تحصل على موافقة من هيئة الطيران، حيث تغلبت على كل من Amazon و Alphabet.



