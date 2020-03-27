لتحسين مهاراتك الاقتصادية.. 5 تطبيقات ينبغي التعرف عليها

تعتبر التطبيقات المالية أدوات مفيدة لتنظيم النفقات الخاصة بك وتحقيق ميزانية معينة، لذلك سيكون من المهم جدا استخدامها لتحقيق أهدافك الاقتصادية لسنة 2020.

وقالت مجلة "فينانثاس بيرسوناليس" في تقرير لها إنه في هذا الوقت من العام يبدو من المستحيل تحقيق الهدف المتمثل في توفير المال.



وبحسب مدير شركة "ريسويلفي تو ديودا" رودريغو نادال، عليك أن تتعلم التحكم في الإنفاق لتوفير أقصى قدر من المال.

وفيما يلي قائمة تضم أبرز التطبيقات التي تساعدك على إدارة أموالك بشكل أفضل.

1- أندروموني (Andromoney)

هذا التطبيق المجاني مصمم فقط للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وهو أحد أكثر التطبيقات اكتمالا للقيام بالحسابات اليومية، كما يسمح هذا التطبيق بإضافة عدة حسابات وفئات خاصة بالإنفاق، بالإضافة إلى ضبط خيارات العرض.



وعموما، يتميز هذا التطبيق بكونه سهلا ومريحا للغاية عند تتبع النفقات اليومية ومعرفة مقدار الأموال المتوفرة في كل حساب من الحسابات المصرفية، كما يعد عمليا للغاية لبدء إدارة الشؤون المالية الشخصية.

2- ماي فينانس (myfinance)

يعمل هذا التطبيق مساعدا مفيدا لإدارة الميزانية الأسرية، ويقول منشئوه إنه "بفضل الوظائف المحددة بشكل جيد لهذا التطبيق بإمكانك توفير المزيد من المال وتحليل عملياتك المالية بشكل أكثر دقة".

وعلاوة على ذلك، تتميز هذه المنصة بكونها متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص وخفيفة، وإذا كانت لديك مشكلة فسيرد عليك فريق مطوري البرمجيات الخاص به فورا، وبالتالي، يعد تطبيق أموالي خيارا ممتازا لإدارة أموالك دون الخوف من فقدان البيانات، وذلك بفضل النسخ الاحتياطية اليومية.

3- مونيفاي (Moneyfy)

يتميز هذا التطبيق بسهولة استخدامه دون الحاجة إلى بيانات زائدة عن الحاجة، ويعمل أيضا مع خدمة دروبوكس، ويمكن تعديل الفئات بشكل افتراضي إذا كانت لا تتناسب مع احتياجاتك، وهو متوفر أيضا بإصدارين قياسي، وآخر احترافي يتطلب دفع مبلغ من المال.

4- واليت (Wallet)

هذا التطبيق متاح في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ونظام "آي أو إس"، وبالإضافة إلى الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية يمكن الولوج إلى الحساب الخاص بك عبر الويب أو كذلك عبر أندرويد وير.

وإلى جانب الوظائف الكلاسيكية، يتيح هذا التطبيق إمكانية إدارة الحسابات المتميزة لإدارة الشؤون المالية الخاصة بالزوجين أو الأسرة، وبفضل هذه الأدوات الرقمية يمكنك الحصول على موارد مالية مستقرة.

ضع في اعتبارك أيضا أن الآلاف من المستخدمين حول العالم صنفوا هذا التطبيق أفضل تطبيقات إدارة الأموال الشخصية والعائلية، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق طريقة جيدة حتى يكون لديك سجل فعال للنفقات وتكون مداخيلك في متناول يدك حتى يمكنك البدء في الادخار وربما الاستثمار في المستقبل القريب.

5- سيتل آب (Settle up)

هذا التطبيق مصمم لتنظيم وتوزيع نفقات مجموعة من الناس، ويقول أحد المستخدمين "إنه مفيد للغاية، كما يحتوي الإصدار المجاني بالفعل على وظائف أكثر، حيث يسهل أيضا السفر مع الأصدقاء".



ويمكنك الحصول على عدة مجموعات بنقرة على الشاشة، واستخراج قصاصة الدفع واستخدام "باي بال" للدفع، إضافة إلى أن هذا التطبيق يعمل جيدا أيضا مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.