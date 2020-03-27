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خبراء يحذرون: تطبيقات وهمية عن كورونا تنتشر على هواتف أندرويد

27 آذار / مارس 2020 06:09

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من تطبيقات غسل اليدين إلى تتبع الأعراض، تم إطلاق عدد من التطبيقات المفيدة وسط انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك حذر الخبراء من تطبيق مزيف على هواتف أندرويد يتم تداوله، والذى يمكنه سرقة جهات اتصال هاتفك والرسائل الخاصة، إذ اكتشف باحثون من ThreatLabZ تطبيقًا يستخدم موقع المجال Coronavirusapp [.] ، والذى يدعى أنه يمكنه إبلاغك عندما يكون أى شخص مصاب بالفيروس موجود بالقرب منك.

ومع ذلك ، فى الواقع، يحتوى التطبيق على برامج فدية خطيرة تسمح له بقراءة جهات الاتصال الخاصة بك وحتى إرسال رسائل نصية، وقال أوضح شيفانج ديساى، الباحث فى ThreatLabZ: "إذا تم تثبيت التطبيق، فإنه يطلب من المستخدم الضغط على زر يؤدى إلى بوابة إلكترونية مسؤولة عن بيع الأقنعة عبر الإنترنت، وناك خطر أن تطلب البرامج الضارة من الضحية الدفع عبر الإنترنت للقناع وسرقة معلومات بطاقة الائتمان، لكننا لم نجد أى وظائف من هذا القبيل فى التطبيق، ونعتقد أن التطبيق فى مراحله الأولى، وستتم إضافة هذه الوظائف (وغيرها) مع تحديث التطبيق."

بمجرد تنزيل التطبيق، فإنه يجمع جهات الاتصال الخاصة بك، قبل أن يرسل إليهم جميعًا رسالة نصية تحتوى على رابط تنزيل، فى محاولة لنشر نفسه على المزيد من المستخدمين، وبناءً على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على توخى الحذر بشأن التطبيقات التى يقومون بتنزيلها وسط انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ديساي: "أثناء تفشى الفيروس التاجى، من المهم حماية نفسك على الإنترنت تمامًا كما هو مهم لحماية صحتك."

الاحتياطات الواجب اتخاذها:

- تثبيت التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية ، مثل Google Play أو App Store

- لا تضغط أبدًا على الروابط غير المعروفة التى يتم تلقيها من خلال الإعلانات أو الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكترونى أو ما شابه

- لا تثق مطلقًا بالتطبيقات ذات الادعاءات التى تبدو غير واقعية، فلا توجد تقنية حتى الآن يمكن أن تخبر المستخدم ما إذا كان مريض بكورونا موجود بالقرب منه.

- احرص دائمًا على تعطيل خيار "مصادر غير معروفة" فى جهاز Android. هذا لا يسمح بتثبيت التطبيقات على جهازك من مصادر غير معروفة

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