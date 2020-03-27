طرق علاج ارتفاع درجة الحرارة الطفيف فى المنزل



الحمى وارتفاع درجة الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ولكن ليس دائما ارتفاع درجة الجسم بشكل طفيف يعنى أن الشخص مصاب بفيروس كورونا قد تكون نتيجة للإصابة بنزلة برد أو وجود مشكلة صحية أخرى.

ووفقا لموقع healthline هناك طرق لعلاج ارتفاع درجة الحرارة البسيط فى المنزل وهى:

قم بقياس درجة الحرارت وتقييم الأعراض إذا كانت درجة الحرارتك تبلغ 38 درجة مئوية أو أعلى اذا الشخص مصاب بالحمى، يجب البقاء في السرير والراحة، الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب الماء أو الشاي المثلج أو العصير المخفف جدًا لتجديد السوائل المفقودة من خلال التعرق، ولكن إذا كان الحفاظ على السوائل أمرًا صعبًا فيمكن امتصاص رقائق الثلج.

لبقاء بهدوء فى السرير والقيام بإزالة طبقات إضافية من الملابس والبطانيات ما لم يكن الشخص يشعر بقشعريرة.

أخذ حمامات فاترة أو استخدم كمادات باردة لتجعل الشخص الذى يعانى من ارتفاع حرارة الجسم أكثر راحة، يمكن أن تكون الحمامات الباردة أو حمامات مكعبات الثلج أو حمامات الكحول أو التدليك خطرة ويجب تجنبها.

إن الإصابة بالحمى هي استجابة الجسم لمكافحة العدوى التي تسببها الفيروسات أو البكتيريا، يمكن أن تنتج الحمى أيضًا من تلقي التطعيمات خاصة عند الأطفال ،يمكن لأي شخص أن يصاب بالحمى بغض النظر عن العمر يميل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إلى الإصابة بالحمى أكثر من غيرهم.

اعراض مصاحبة لارتفاع درجه حرارة الجسم :



الشعور بالضعف أو الدوار، فقدان الشهية، صداع الراس، آلام العضلات، التعرق، قشعريرة، غثيان، التقيؤ، طفح جلدي

إذا كان لدى الشخص جهاز مناعي ضعيف يجب فورا استشارة الطبيب عند الشعور بارتفاع درجه حرارة الجسم خاصة مع انتشار فيروس كورونا، مع ضرورة الجلوس فى عزل ذاتى داخل غرفة منفردة لمنع نقل العدوى لأى شخص من أفراد الأسرة .

علاج ارتفاع الحراره البسيط بطرق منزليه

الزنجبيل



استخدام الزنجبيل هى أحد طرق علاج الحمى المنخفضة لأنه له خصائص مضادة للبكتيريا تجعله فعالًا ضد الحمى والسعال والأعراض الشائعة الأخرى.

شرب الكثير من السوائل



السوائل مهمة لمساعدة الجسم على تنظيم درجة الحرارة ، وإزالة الجراثيم غير المرغوب فيها ، ومساعدة الجسم على العمل فيجب شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى.

النوم



ربما تكون أفضل طريقة للتخلص من الحمى الخفيفة هي الحصول على قسط كبير من الراحة، الحمى هي طريقة جسمك لإعلامك أنه يعمل بجد لمنعك من الإصابة بالمرض، لذا امنح جسمك الطاقة والوقت الذي يحتاجه لمحاربة الجراثيم القادمة بالنوم.