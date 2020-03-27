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"صباح " يبحث احتياجات مستشفى الأوروبى لمواجهة فيروس كورونا

27 آذار / مارس 2020 06:59

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غزة-الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة،احتياجات وتجهيزات مستشفى غزة الاوروبى بخانيونس ،وذلك خلال لقائه بالادارة العامة للتمريض والصيدلة وبحضور مدراء دوائره.

وأوضح د.صباح أن الهدف من هذا اللقاء تجهيز سياسات العمل وتحضير قوائم العمل للطواقم الطبية لتشغيل مستشفى الأوروبى بما يتناسب مع الخدمات التى تناط به.

كما وناقش الاحتياجات التشغيلية الطارئة من الأجهزة الطبية والمستلزمات وتدريب الكادر الطبى،الى جانب تعزيز اليات السلامة والوقاية للعاملين.

وتأتى سلسلة اللقاءات فى إطار أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة فايروس كورونا المستجد،ووضع الخطط و التوصيات مع الشركاء فى العمل الصحى وتلبية احتياجات القطاع الصحى لرفع الجهوزية التامة فى المرحلة المقبلة.

وبين مدير عام المستشفيات أن وزارته شددت من آليات الإجراءات الاحترازية والوقاية للعاملين وللمحجورين فى مراكز الحجر الصحى ووسعت من دائرة الفحوصات المخبرية لهم وللمخالطين حفاظا على سلامة المجتمع الغزى،مؤكدا على أن الوباء لا يزال تحت السيطرة خاصة وأن اجراءاتها تأتى فى فى خطوات استباقية لاحتواء الوباء وعدم انتشاره.

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