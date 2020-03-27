تدريب الكوادر الطبية في مسشتفى الولادة على طرق الحماية من فيروس كرونا

غزة-الرأي

نفذت لجنة مواجهة فيروس كرونا في مجمع الشفاء الطبي أمس محاضرة لتدريب العاملين في مستشفى النساء من اطباء وكوادر تمريضية، حول الطريقة المثلى والصحيحة لارتداء ملابس الوقاية الخاصة بمكافحة فيروس كرونا "كوفيد19 "

بدوره، القى د. شادي صبحي عوض عضو لجنة مواجهة فيروس كرونا بالمجمع، واعضاء اللجنة د. ناصر العطار ود. محمد عبد المنعم، ود. ايمن ابو العوف المحاضرة التدريبية بحضور مدير مستشفى الولادة د. هاني مهدي والكوادر الطبية في المستشفى، ود. مهدي حرزالله عضو لجنة مكافحة الكورنا مستشفى الولادة ، وذلك خلال الاجتماع الصباحي في مركز المهندس عمر الشوا التعليمي في مسشتفى الولادة.

من ناحيته ، اكد د. عوض على اهمية ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، وتشمل القفازات المتينة والكمامة الواقية ورداء طبي بأكمام طويلة، منوها الى خطورة وصول العدوي للكوادر الطبية اثناء تقديم الرعاية والعلاج للمرضى المصابين او المحتملة اصابتهم.

واشار د. مهدي الى ان الكادر معرض لاستقبال العديد من الحالات المتوقع اصابتها وحالات مصابة بالفيروس ولم تظهر عليها علامات المرض وحالات اخرى مخالطة لمصابين دون معرفة الكادر الطبي بذلك. موضحا ان اتباع هذه الاجراءات الوقاية يجنب الطواقم الطبية من الاصابة