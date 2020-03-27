مدير عام المستشفيات يبحث احتياجات المرحلة المقبلة مع منظمة الصحة العالمية

غزة-الرأي- نهى مسلم

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة،احتياجات مستشفيات وزارة الصحة وتحديدا مستشفى الأوروبى فى ظل جائحة فيروس كورونا وذلك خلال لقائه امس مع وفد من منظمة الصحة العالمية، بحضور مدراء دوائره ومدير عام التعاون الدولى د.عبد اللطيف الحاج.

واستعرض د.صباح السيناريوهات والتصورات المقترحة لإدارة الوباء وآليات مواجهته،وتشديد الإجراءات الاحترازية والوقاية والسلامة حفاظا على سلامة المجتمع و الطواقم الصحية.

كما وأطلع مدير عام المستشفيات الوفد على احتياجات مستشفى الأوروبى من أجهزة ومساعدات ومستلزمات صحية بما يخدم هذه المرحلة الأكثر حرجا،الى جانب تدريب الطواقم الطبية العاملة بالميدان وخاصة بأقسام الطوارىء،وإشراك المنظمة فى وضع التوصيات و البروتوكولات الصحية .

وثمن د.صباح دور منظمة الصحة العالمية التى كانت ولا زالت شريك رئيسى وداعم للقطاع الصحى فى ظل الأزمات وتحديدا جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، والتى ننتظر منها كالمعتاد التدخل السريع و الطارىء للمساهمة فى دعم الاحتياجات الطارئة فى المرحلة القادمة.