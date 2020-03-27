مستشفى الهلال الإماراتي يجتمع لتطبيق خطة الطوارئ

عقد مجلس ادارة مستشفى الهلال الإماراتي امس اجتماع برئاسة د.وليد ماضي مدير البحث وذلك لتطبيق خطة دوام الطوارئ للموظفين ،بإقرار تحويل قسم ولادة "ب" لقسم عزل والبدء بتجهيز غرفة واحدة فقط حاليا ،و استكمال تدريب باقي الموظفين من كافة الدوائر .
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27 آذار / مارس 2020 07:13
غزة-الرأي
عقد مجلس ادارة مستشفى الهلال الإماراتي امس اجتماع برئاسة د.وليد ماضي مدير البحث وذلك لتطبيق خطة دوام الطوارئ للموظفين ،بإقرار تحويل قسم ولادة "ب" لقسم عزل والبدء بتجهيز غرفة واحدة فقط حاليا ،و استكمال تدريب باقي الموظفين من كافة الدوائر .
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