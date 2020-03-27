مصر ترسل قافلة مساعدات طبية إلى قطاع غزة

أرسلت جمهورية مصر العربية الخميس، قافلة مساعدات طبية وإنسانية لسكان قطاع غزة في ظل الأزمة التي يواجهها لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وجاءت المساعدات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر المصري عبر شاحنات تم إدخالها عبر معبر رفح البري، واحتوت على بعض المستلزمات الطبية والإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأوضحت الجمعية أن تلك المساعدات جاءت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في القطاع هي 9 حالات وهم من العائدين والمخالطين، دون تسجيل أي إصابة بالمرض من داخل المناطق في القطاع.

وحذر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة من النقص الحاد في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى محدودية المواد الخاصة بفحص فيروس كورونا.