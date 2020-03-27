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حركة الجهاد تدين تشديد العقوبات الأمريكية على إيران

27 آذار / مارس 2020 05:01

غزة- الرأي:

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات العقوبات الأمريكية التي تستهدف الجمهورية الاسلامية الإيرانية وفنزويلا ودولا أخرى.

وقالت الحركة في بيان لها "إن الإدارة الأمريكية تستغل انتشار فيروس كورونا والتداعيات الصعبة التي يعيشها الإيرانيون والعالم لهذا الوباء الخطير استغلالا سياسيا وقحا من خلال فرض العقوبات وتشديد الحصار.

وذكرت، أن السياسات الأمريكية هي سياسات عدوانية واستعلائية ظالمة وهي منبع الإرهاب والتطرف وزرع بذور الكراهية، رغم حاجة العالم والإنسانية جمعاء للتضامن فيما بينها وتجاوز الخلافات السياسية أمام التحدي الكبير الذي كشف عجز وضعف العالم أمام فيروس صغير.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على أن الإدارة الأمريكية تتجرد من كل القيم والأخلاق الانسانية وتتعرى دعواها الباطلة في ظل إرهاب الحصار والعقوبات.

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