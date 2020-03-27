وكالة الرأي الفلسطينية جهاز جديد يرصد أصوات السعال لمعرفة أماكن انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الدول تطلب من كوريا الجنوبية تزويدها بأدوات حجر صحي وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 10 والإصابات إلى 3035 وكالة الرأي الفلسطينية مصر ترسل قافلة مساعدات طبية إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تحويل طالب للاعتقال الاداري والافراج عن أسيرين وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الهلال الإماراتي يجتمع لتطبيق خطة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يبحث احتياجات المرحلة المقبلة مع منظمة الصحة العالمية وكالة الرأي الفلسطينية تدريب الكوادر الطبية في مسشتفى الولادة على طرق الحماية من فيروس كرونا وكالة الرأي الفلسطينية "صباح " يبحث احتياجات مستشفى الأوروبى لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "كورونا برغر".. ابتكار فيتنامي لرفع المعنويات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة مواطن خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

27 آذار / مارس 2020 05:16

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية "مراد شتيوي"، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا الرصاص الحي و"المعدني" وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة مواطن يبلغ من العمر 50 عاما بعيار معدني في قدمه، جرى علاجه ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن قناصة جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل، عرف منها منزل المواطن عبد الرزاق عامر، بالإضافة إلى تحطيم نوافذ العديد من المنازل جراء إطلاق قنابل الصوت والرصاص "المطاطي" صوبها، عرف منها منزلا المواطنين أسامة عامر ومهند عامر، كما تم تخريب خزان ماء يعود للمواطن عماد عبد اللطيف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟