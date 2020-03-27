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الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجمعة 27 مارس 2020

27 آذار / مارس 2020 05:55

الايجاز الجمعة
الايجاز الجمعة

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الجمعة، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات وفق التالي:

كثفت وزارة الصحة الترصد المخبري للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وقد أظهرت الفحوصات المخبرية الواسعة التي اجراها المختبر المركزي سالبية نتائجها جميعاً وعدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة حتى الان.

نطمئن أهلنا في قطاع غزة ان الحالات التسعة التي أعلن عن اصابتهم بفيروس كورونا بوضع صحي جيد ومستقر ولم تطرأ عليهم أي تغيرات صحية جديدة حتى اللحظة بحمد الله.

تقدم الطواقم الطبية خدماتها لــ 1680 مستضافاً داخل مركز الحجر الصحي في محافظات قطاع غزة من بينهم  935 عائداً من الحالات المرضية المختلفة تجرى لهم المتابعة الصحية المباشرة.

وزارة الصحة تهنيء كافة المواطنين الذين أنهوا الحجر المنزلي من العائدين الى قطاع غزة بتاريخ 13/3/2020 وبحمد الله لم تظهر عليهم أي تغيرات صحية مع تأكيدنا على الجميع اتخاذ اقصى درجات السلامة والوقاية الشخصية والمنزلية.

استمرار الحصار الاسرائيلي جعل المقومات الصحية والانسانية الاساسية التي نعمل بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهددة في أي لحظة.

تعظيم حالة الجهوزية والاستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا يتطلب من المؤسسات الدولية والاغاثية توفير 23 مليون دولار لدعمنا باجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري.

التزام جمهورنا الكريم بالضوابط الوقائية الشخصية والعامة يحقق القدرة المباشرة لمجتمعنا على مواجهة فيروس كورونا وهذه مسئولية أخلاقية ووطنية ودينية.

نراجع كافة الاجراءات الوقائية اولا باول ونشدد إجراءاتنا كل يوم لتحصين المجتمع.

ندعو كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب التجمعات والأماكن العامة.

​ندعو جمهورنا الكريم الى التواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم 0599503103 للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات من المؤسسات الصيدلانية او الطبية, مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية.

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