ألمانيا تطور جهازاً لفحص فيروس كورونا المستجد

وكالات-الرأي:

طورت شركة ألمانية جهازاً جديداً يستطيع الكشف عن فيروس كورونا خلال أقل من ساعتين ونصف الساعة، بدلاً من ست ساعات.

وأعلنت شركة التكنولوجيا والصناعات الهندسية الألمانية "بوش"، أنها طورت الجهاز في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والحاجة لمعرفة النتائج في أسرع وقت على العينات المستهدفة.

وقالت الشركة في بيان لها :" إن الجهاز الجديد يعمل بصورة آلية تماما، ومصمم للاستخدام في المستشفيات وعيادات الأطباء وغيرها من المنشآت الصحية.

وأشارت إلى أن التجارب الخاصة بالجهاز أثبتت دقته بنسبة تزيد على 95%، وأنه يلبي معايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. واستغرقت عملية تطوير الجهاز الجديد ستة أسابيع، ومن المقرر طرحه للاستخدام في ألمانيا الشهر المقبل.

وتنتظر الشركة الحصول على موافقة السلطات المعنية على طرح الجهاز للاستخدام، رغم أن بعض المعامل حصلت على عدد منه لاستخدامه وفق شروط معينة.

وأظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء مرض "كوفيد 19".

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 إصابة، مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.