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التجمع الإعلامي يدعو إلى محاربة الشائعات وملاحقة مروجيها

27 آذار / مارس 2020 07:15

التجمع الاعلامي
التجمع الاعلامي

غزة- الرأي:

أشاد التجمع الإعلامي الفلسطيني بدور المؤسسات الإعلامية الفلسطينية وبالإعلاميين والنشطاء الفاعلين على الساحة الفلسطينية، الذين يواصلون تأدية رسالتهم في خدمة المجتمع من خلال نشر الأخبار والرسائل الإعلامية والتوعوية المستندة إلى الحقيقة من مصادرها الصحيحة.

ودعا التجمع في بيان له، الجهات المعنية إلى ملاحقة كل من يحاول تهديد السلم المجتمعي من خلال نشر الشائعات المضللة التي تعمل على إثارة الرعب والمخاوف في صفوف المجتمع الفلسطيني.

وأكد على ضرورة استقاء كل الأخبار والمعلومات الخاصة بانتشار فيروس "كورونا" من مصادرها الحكومية الخاصة، وعدم التسرع في نشر أي معلومة دون التحقق من صدقيتها ووثوقيتها.

ودعا المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة توفير وسائل السلامة والوقاية للعاملين فيها، ومراعاة أصحاب الأمراض المزمنة منهم، وعدم إرسالهم إلى الأماكن التي قد تشكل خطراً على حياتهم.

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