تشكيل لجنة تحقيق بتصوير العزل الطبي وحجر معدي التقرير

غزة- الرأي:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي مساء اليوم الجمعة عن عدة قرارات تم اتخاذها بخصوص التقرير المرئي الذي تم تصويره داخل المستشفى الميداني في رفح.

وقال رئيس المكتب، سلامة معروف، "إن ما حدث من تصوير تقرير صحفي في المستشفى الميداني للعزل الطبي برفح يشكل مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة جهات الاختصاص".

وأضاف "تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر واتخاذ قرار مباشر بحجر الصحفيين اللذين أعدا التقرير المذكور وستقوم وزارة الصحة بمتابعة ذلك فورا".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي جارية للصحفي والمصور الذين اعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل بمعبر رفح.

وذكرت أن الحجر سيتم رغم قيام الطاقم الطبي بأخذ إجراءات السلامة لهم خلال عملهم ولكن اجراء الحجر هو اخذاً بالاحوط و حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، مؤكدةً أنه ستتم المساءلة حول السماح بالتصوير ونشر المادة.