وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تلبي احتياجات المحجورين عبر انشاء مجموعات الواتس اب وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يتخذ عدة اجراءات وقائية للسلامة العامة وكالة الرأي الفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق بتصوير العزل الطبي وحجر معدي التقرير وكالة الرأي الفلسطينية التجمع الإعلامي يدعو إلى محاربة الشائعات وملاحقة مروجيها وكالة الرأي الفلسطينية ألمانيا تطور جهازاً لفحص فيروس كورونا المستجد وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجمعة 27 مارس 2020 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية حركة الجهاد تدين تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وكالة الرأي الفلسطينية جهاز جديد يرصد أصوات السعال لمعرفة أماكن انتشار فيروس كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

المجلس الأعلى للقضاء يتخذ عدة اجراءات وقائية للسلامة العامة

28 آذار / مارس 2020 10:27

1
1

غزة-الرأي

اتخذ المجلس الأعلى للقضاء جملة من الاجراءات الوقائية الاحترازية خلال الفترة الاستثنائية للحفاظ على السلامة العامة شملت إصدار عدة قرارات بشأن تنظيم العمل في المحاكم النظامية تبعًا للحالة القائمة في فلسطين وقطاع غزة تحديدًا، كان آخرها قرار باعتبار الفترة الاستثنائية فترة وقف للمدد القانونية و العمل بنظام المناوبة بحيث تعمل كل محكمة بقاضِ ورئيس قلم وعدد كاف من الموظفين بالحد الأدنى الذي يضمن عدم الإضرار بالمصلحة العامة والسلامة العامة وتم وقف اصدار اوامر الحبس والاكتفاء بنظر الطلبات والكفالات المستعجلة وفقا لتوصيات لجنة ادارة الازمات وتوصيات وزارتي الصحة والداخلية.
هذا وقد تم إلزام الموظفين المناوبين باتخاذ إجراءات السلامة أثناء العمل، والعمل على تعقيم مرافق المحكمة بما يضمن بيئة سليمة لكل من الموظف والمواطن.
وفي ذات السياق حرص المجلس على تقييم الحالة الاستثنائية باستمرار واتخاذ القرارات التي تضمن سلامة الجميع والخروج من هذه الأزمة بسلام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟