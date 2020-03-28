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التنمية الإجتماعية تلبي احتياجات المحجورين عبر انشاء مجموعات الواتس اب

28 آذار / مارس 2020 10:29

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غزة-الرأي

اوضح مدير مديرية خان يونس للتنمية الاجتماعيةا. سامي برهوم انه بعد انشاء مجموعتين واتساب مجموعة مركز الصفوة بتاريخ 25/3/2020 بـ 10 اعضاء ليبلغ عدد اعضائها حتى يوم 27 مارس  30 عضو  ، ومجموعة مسقط وبدأ العدد 10 اعضاء واصبح عدد الاعضاء بتاريخ 27/3/2020 الى 16 عضو .

بدورهم ،ابدى اعضاء المجموعتين عن سعادتهم وامتنانهم للاهتمام بالتواصل معهم ومعرفة اراؤهم واحتياجاتهم والتعرف على الاشكاليات التي تواجهم خلال فترة استضافتهم داخل مركز الحجر الصحي حيث استعرضوا بعض الاشكاليات مطالبين بتزويدهم بنشرات صحية توعوية بعد خروجهم من الحجر الصحي وتم ارسال لهم عبر المجموعة مجموعة من نشرات التوعية الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة التنمية الاجتماعية .
و لفت برهوم الى ان هناك مجموعة من التساؤلات من اعضاءالمجموعة المستضافين حول موعد انتهاء فترة الحجر الصحي وخطة الاخلاء التي سيتم العمل بها حين خروجهم من المراكز اشياء اخرى
ومن خلال التواصل تم التعرف بشكل اكبر على الاحتياجات الخاصة للاشخاص المستضافين وقام فريق الطوارئ خان يونس بتوفير هذه المتطلبات لتحقيق تدعيم الحياة داخل مركز الحجر الصحي الواحد ليزيد استقراره وتجاوز فترة الحجر الصحي بالشكل المناسب.

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