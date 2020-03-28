الطقس: أجواء غائمة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما تتأثر البلاد، الثلاثاء المقبل، بمنخفض خماسيني، لذا يكون الجو مغبرا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، واعتبارا من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.