جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.08شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.
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28 آذار / مارس 2020 10:56
غزة – الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.08شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.