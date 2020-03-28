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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

28 آذار / مارس 2020 10:56

غزة – الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.08شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.

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