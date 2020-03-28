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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2454 ) السبت 28/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

عريقات يبحث مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الشيخ: الرئيس عباس بصحة جيدة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي

فلسطين ودول عربية تستفيد من تجربة الصين في مكافحة "كورونا"

وفد فلسطيني يبحث مع وزير الصحة اللبناني تحصين المخيمات في

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي

نيابة غزة : نحقق في 393 قضية جنائية تتعلق بالاشاعات والتلاعب

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن و100 عينة قيد

الخارجية: وفاة و3 إصابات بكورونا بصفوف جاليتنا بالسويد

هنية والرئيس التونسي يبحثان هاتفيًا أوضاع الفلسطينيين

أخبار إسرائيلية

نتنياهو وغانتس في مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة طوارئ لـ 3 سنوات

نتنياهو: يبدو أنه لا مفر من طوق شامل على "إسرائيل"

اخبار دولية

قائد الجيش الإسرائيلي يطالب باجتثاث «الإرهاب اليهودي»

أخبار عربية

الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الرئيس التونسي يبدي استعداده لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

طائرات إسرائيلية تقصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة

بركة في نقد مبطن لجهات فلسطينية وعربية: نسأل الله منحه رحمته للذين راهنوا…

منسق الأمم المتحدة يكشف عن بدء تحركات لإحياء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الشرق الاوسط

قائد الجيش الإسرائيلي يطالب باجتثاث «الإرهاب اليهودي»

الخليج الإماراتية

إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال في كفر قدوم

الشروق المصرية

مصادر فلسطينية: طائرات إسرائيلية تقصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة

عريقات: الفلسطينيون يقاومون كورونا بإمكانيات محدودة والاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحقهم

الاهرام المصرية

إسرائيل تسجل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يقفز لـ 3460

الغد الأردنية

اغلاق الطريق الواصل بين بيت لحم والخليل في اطار اجراءات مواجهة الكورونا

نيابة غزة : نحقق في 393 قضية جنائية تتعلق بالاشاعات والتلاعب بالاسعار والاحتكار والسلامة

إصابة 3 مواطنين في حادث سير قرب بلدة حزما

وزارة الإعلام" تضع موجة "إذاعة دريم"تحت تصرفها

إطلاق قذيفة من غزة سقطت قرب" سديروت"

صندوق ووقفية القدس يُقدم معدات طبية لمراكز العلاج والحجر الصحي

الاحتلال يهاجم مواطنين يرشدون العمال العائدين من أراضي 48 بالخليل

حجر صحفيين ولجنة تحقيق لمقابلتهما محجورين بمركز للعزل برفح

إغلاق مشغل خياطة يصنع بدلات طبية مخالفة بالخليل

الموت يغيب القائد الوطني محمد سعيد قدري إثر إصابته بفيروس كورونا

إسرائيل قلقة من تفشي "كورونا" في غزة .. قد تتحول الى كابوس وتسونامي حقيقي

تقرير يكشف تسريبات حول شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

عرب 48

مستجدات كورونا: 7 إصابات جديدة ترفع العدد إلى 91 بالضفة وغزة

أونروا تعلن إغلاق مؤقت لمركز بدو الصحي لمنع انتشار كورونا

اعتقالات في القدس وهدم ومصادرة خيام في سلفيت

وكالة وفا

خبير في الأوبئة لـ"وفا": القادم أصعب في حال ..

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على ..

"محميات فلسطين " يدعو للاحتفال بساعة الأرض ر..

"محميات فلسطين " يدعو للاحتفال بساعة الأرض ر..

حدث في مثل هذا اليوم

28 آذار (مارس)

2001م عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفذها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد تبنت العملية حركة المقاومة الإسلامية حماس.

1994م وحدة كوماندوز إسرائيلية تغتال ستة من العناصر البارزة في خلايا "صقور فتح" التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في قطاع غزة

1993م المقاومة الفلسطينية تشنّ ثلاث هجمات مسلحة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة تؤدي إلى مقتل مستوطن وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.

1988م وقوع عملية ديمونة في صحراء النقب (المفاعل النووي في ديمونة).

1978م وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولد في صفد ودرس في كلية الطب بالجامعة الأمريكية.