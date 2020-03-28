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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2454 ) السبت 28/3/2020
أخبار فلسطينية
الحكومة الفلسطينية تتوقع أياما صعبة بسبب الوباء وتسجل إصابات جديدة … وتلميحات لفرض…
عريقات يبحث مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
فلسطين ودول عربية تستفيد من تجربة الصين في مكافحة "كورونا"
وفد فلسطيني يبحث مع وزير الصحة اللبناني تحصين المخيمات في
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي
نيابة غزة : نحقق في 393 قضية جنائية تتعلق بالاشاعات والتلاعب
ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن و100 عينة قيد
الخارجية: وفاة و3 إصابات بكورونا بصفوف جاليتنا بالسويد
هنية والرئيس التونسي يبحثان هاتفيًا أوضاع الفلسطينيين
أخبار إسرائيلية
نتنياهو وغانتس في مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة طوارئ لـ 3 سنوات
نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية
نتنياهو: يبدو أنه لا مفر من طوق شامل على "إسرائيل"
اخبار دولية
قائد الجيش الإسرائيلي يطالب باجتثاث «الإرهاب اليهودي»
كورونا.. نحو ألف وفاة في إيطاليا بأسوأ حصيلة يومية في العالم
وفيات كورونا عالميا تتجاوز 26 ألفا
أعضاء من مجلس الشيوخ يطالبون ترمب بتقديم مساعدات للفلسطينيين
أخبار عربية
الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
الرئيس التونسي يبدي استعداده لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
طائرات إسرائيلية تقصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة
بركة في نقد مبطن لجهات فلسطينية وعربية: نسأل الله منحه رحمته للذين راهنوا…
منسق الأمم المتحدة يكشف عن بدء تحركات لإحياء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الشرق الاوسط
نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية
قائد الجيش الإسرائيلي يطالب باجتثاث «الإرهاب اليهودي»
الخليج الإماراتية
إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال في كفر قدوم
الشروق المصرية
مصادر فلسطينية: طائرات إسرائيلية تقصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة
عريقات: الفلسطينيون يقاومون كورونا بإمكانيات محدودة والاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحقهم
الاهرام المصرية
إسرائيل تسجل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يقفز لـ 3460
الغد الأردنية
الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و3035 مصابا بفيروس كورونا
الشرق القطرية
إصابة فلسطينيين اثنين باعتداء مستوطنين ورصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"العيسوية".. مقدسيون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي
حملة إعلامية وإلكترونية لإنقاذ الأسرى من "كورونا"
حالة وفاة و3 إصابات بكورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالسويد
مهندسان من جنين يبتكران جهازاً للتعقيم لمكافحة "كورونا"
تصاعد الحرب النفطية بين السعودية وروسيا
الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شرق خان يونس
الدعوة لإحياء يوم الأرض بـ"تظاهرة رقمية"
حالة المعبر والحواجز في قطاع غزة السبت 28 مارس
الاحتلال يهاجم حاجزًا لإرشاد العائدين من (أراضي الـ48)
الاحتلال يفرض قيودًا ومخالفات على المقدسيين
القدس المحلية
اغلاق الطريق الواصل بين بيت لحم والخليل في اطار اجراءات مواجهة الكورونا
نيابة غزة : نحقق في 393 قضية جنائية تتعلق بالاشاعات والتلاعب بالاسعار والاحتكار والسلامة
إصابة 3 مواطنين في حادث سير قرب بلدة حزما
وزارة الإعلام" تضع موجة "إذاعة دريم"تحت تصرفها
إطلاق قذيفة من غزة سقطت قرب" سديروت"
الحياة الجديدة
الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس
الرئيس يطمئن على صحة رئيس الوزراء البريطاني
الاحتلال يغرم اصحاب المحلات التجارية 5 الاف شيقل في حال تواجد الزبائن داخلها
الأيام
المختبرات الفلسطينية لفحص فيروس كورونا: ساعات عمل طويلة ومخاطر وفراق...
»حجز مركبات وتوقيف أشخاص لخرقهم إجراءات الطوارئ
»نتنياهو في طريقه لتشكيل حكومة كورونا
وكالة صفا
صندوق ووقفية القدس يُقدم معدات طبية لمراكز العلاج والحجر الصحي
الاحتلال يهاجم مواطنين يرشدون العمال العائدين من أراضي 48 بالخليل
حجر صحفيين ولجنة تحقيق لمقابلتهما محجورين بمركز للعزل برفح
إغلاق مشغل خياطة يصنع بدلات طبية مخالفة بالخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
تشكيل لجنة تحقيق بتصوير العزل الطبي وحجر معدي التقرير
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجمعة 27 مارس
التجمع الإعلامي يدعو إلى محاربة الشائعات وملاحقة مروجيها
إصابة مواطن خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل
حركة الجهاد تدين تشديد العقوبات الأمريكية على إيران
فلسطين اليوم
حملة إعلامية والكترونية لإنقاذ الأسرى من خطر كورونا
بالصور بلدية غزة تُعقم برجي "الجوهرة" و"شوا حصري" ضد "كورونا"
أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
غزة لأول مرة بلا صلاة جمعة في المساجد
فنانة من غزة تتغلب على الحجر المنزلي برسومات تجسد واقع فيروس كورونا
سما نيوز
الموت يغيب القائد الوطني محمد سعيد قدري إثر إصابته بفيروس كورونا
قادة الاحتلال يستخدمون مخبأ نوويا للحماية من "كورونا"
الجبهة الشعبية: "القائمة المشتركة" لم تتعظ من دروس الماضي
نابلس: القبض على 4 مشتبه بهم بالاعتداء على شاب
إسرائيل : 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع عدد الإصابات إلى 3460
إسرائيل قلقة من تفشي "كورونا" في غزة .. قد تتحول الى كابوس وتسونامي حقيقي
تقرير يكشف تسريبات حول شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
عرب 48
مستجدات كورونا: 7 إصابات جديدة ترفع العدد إلى 91 بالضفة وغزة
أونروا تعلن إغلاق مؤقت لمركز بدو الصحي لمنع انتشار كورونا
اعتقالات في القدس وهدم ومصادرة خيام في سلفيت
وكالة وفا
خبير في الأوبئة لـ"وفا": القادم أصعب في حال ..
الشرطة تقبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على ..
"محميات فلسطين " يدعو للاحتفال بساعة الأرض ر..
"محميات فلسطين " يدعو للاحتفال بساعة الأرض ر..
حدث في مثل هذا اليوم
- 28 آذار (مارس)
- 2001م عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفذها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد تبنت العملية حركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 1994م وحدة كوماندوز إسرائيلية تغتال ستة من العناصر البارزة في خلايا "صقور فتح" التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في قطاع غزة.
- 1993م المقاومة الفلسطينية تشنّ ثلاث هجمات مسلحة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة تؤدي إلى مقتل مستوطن وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.
- 1988م وقوع عملية ديمونة في صحراء النقب (المفاعل النووي في ديمونة).
- 1978م وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولد في صفد ودرس في كلية الطب بالجامعة الأمريكية.
- 1948م وصول ثلاثة عشر عربة مصفحة نصف مجنزرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عصابات الهاغاناه، وذلك جزء من صفقة تشمل خمسين مصفحة. وبريطانيا لم تحرك ساكنا، وهي الدولة التي أعلنت أن مسؤولية الأمن في فلسطين مسئولتها حتى انسحاب آخر جندي بريطاني من البلاد في 15/5/1948.