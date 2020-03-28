المجلس الأعلى للشباب والرياضة يدعم مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى

غزة-الرأي

أعلن الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة " مساعد الأمين العام " ، عن تقديم المجلس دعماً مالياً بقيمة ( 50 ) ألف دولار بهدف توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل نادي اتحاد دير البلح المجاور للمشفى لمنطقةٍ أخرى .

وقدم هنية الشكر للدكتور محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي ، لدوره الكبير في انجاح مشروع التوسعة من خلال تقديمه مبلغاً اضافياً وتوفير قطعة أرض بديلة للنادي عبر بلدية دير البلح والتي قدمت التسهيلات اللازمة للمشروع .

وشكر هنية إدارة نادي اتحاد دير البلح بقيادة أ .إبراهيم أبو سليم ورئيس النادي أ . معاذ ابو سليم ، والتي قدمت المصلحة العليا للمجتمع على مصلحة النادي الخاصة ، بموافقتها على نقل مقر النادي ، التزاماً بواجبها الأخلاقي والوطني تجاه أهلنا في المحافظة الوسطى .

وأضاف هنية بأن الأسبوع القادم سيشهد توقيع الاتفاقية بين المجلس الأعلى و بلدية دير البلح للبدء في ترتيبات وتجهيز المشروع من أجل ظهوره على أرض الواقع في القريب العاجل .

وأكد هنية بأن المجلس الأعلى سيبقى وفياً لأبناء شعبنا ، من خلال عمله الدؤوب في المجال الرياضي وغير الرياضي ، انطلاقاً من سياسته القائمة على خدمة أبناء شعبنا في كافة الميادين والمجالات .