وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد البصل لتقوية الجهاز المناعى وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تجنبها لصحة جهازك المناعى وكالة الرأي الفلسطينية 6 إصابات جديدة بفايروس "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية خبير فيروسات: يجب غسيل الفاكهة والخضار بالصابون لوقف انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية تطلق تطبيقا حول فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف ميكروب يفتت البلاستيك الموجود فى الثلاجات القديمة وكالة الرأي الفلسطينية جوجل يلغى كذبة أبريل بسبب فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية صيدم يتولى تدريب فريق جديد وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال إلى 3460 وكالة الرأي الفلسطينية لتتويج نيمار بدوري الأبطال عليه الانتقال لريال مدريد
أخبار » الأخبار الحكومية

بمبلغ (50) ألف دولار

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يدعم مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى

28 آذار / مارس 2020 11:27

1
1

غزة-الرأي

 أعلن الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة " مساعد الأمين العام " ، عن تقديم المجلس دعماً مالياً بقيمة ( 50 ) ألف دولار بهدف توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل نادي اتحاد دير البلح المجاور للمشفى لمنطقةٍ أخرى .

وقدم هنية الشكر للدكتور محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي ، لدوره الكبير في انجاح مشروع التوسعة من خلال تقديمه مبلغاً اضافياً وتوفير قطعة أرض بديلة للنادي عبر بلدية دير البلح والتي قدمت التسهيلات اللازمة للمشروع .

وشكر هنية إدارة نادي اتحاد دير البلح بقيادة أ .إبراهيم أبو سليم ورئيس النادي أ . معاذ ابو سليم ، والتي قدمت المصلحة العليا للمجتمع على مصلحة النادي الخاصة ، بموافقتها على نقل مقر النادي ، التزاماً بواجبها الأخلاقي والوطني تجاه أهلنا في المحافظة الوسطى .

وأضاف هنية بأن الأسبوع القادم سيشهد توقيع الاتفاقية بين المجلس الأعلى و بلدية دير البلح للبدء في ترتيبات وتجهيز المشروع من أجل ظهوره على أرض الواقع في القريب العاجل .

وأكد هنية بأن المجلس الأعلى سيبقى وفياً لأبناء شعبنا ، من خلال عمله الدؤوب في المجال الرياضي وغير الرياضي ، انطلاقاً من سياسته القائمة على خدمة أبناء شعبنا في كافة الميادين والمجالات .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (180) عائلـة محتاجة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟