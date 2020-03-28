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بلدية بيت لاهيا تعقد لقاء تثقيفي لمهندسي النظافة بالبلدية

28 آذار / مارس 2020 11:44

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غزة-الرأي

عقدت بلدية بيت لاهيا بالتعاون مع المهندسين التوأم محمود وأحمد صوان لقاءاً تثقيفيا لمهندسي النظافة في البلدية حول " الصحة والسلامة المهنية لمهندسي النظافة".
ويهدف اللقاء للتوعية من خطر عدوى الأوبئة وإنتشارها، وكيفية الوقاية من فايروس كورونا، في ظل تحذيرات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية من خطورة الأمر.
يذكر أن مبادرة التوأم تمت برعاية كريمة من م. بدر الدين مدوخ، مدير جمعية الشيخ حمدي مدوخ.
وتخلل اللقاء كلمة للحكيم أبو محمد صوان والد التوأم، شكر خلالهما رئيس البلدية أ. عزالدين الدحنون، ومدير البلدية د.تامر الصليبي، ومدير العلاقات العامة أ.حازم الاشقر، على جهودهم التي بذلت من أجل تذليل الصعوبات أمامهما، وتسخير الإمكانات.

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