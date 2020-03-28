جورج هاجى يسجل هدفا صاروخيا فى الدوري التركي



قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

أحرز النجم الرومانى السابق جورج هاجى، هدفا رائعا، خلال تواجده ضمن صفوف فريق جالطة سراى، فى مرمى فريق التاى إزمير، فى الدوري التركي، خلال موسم 1998 – 1999.

جاء هدف هاجى، من تصويبة صاروخية، من على بعد أكثر من 30 ياردة، سكنت على يسار حارس فريق التاى، الذى لم يحرك ساكنا، وشاهد الكرة وهى تهز شباكه.

اختتم النجم الرومانى، مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف فريق جالطة سراى، ولعب معه فى الفترة من 1996 حتى 2001، خاض خلالهم 192 مباراة، وسجل 73 هدفا.