لتتويج نيمار بدوري الأبطال عليه الانتقال لريال مدريد

أكد النجم البرازيلى السابق روبرتو كارلوس، أنه لو كان مسئولا فى ريال مدريد، لكان مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان لاعبا فى صفوف الملكى بالوقت الحالى.

وتحدث كارلوس فى تصريحات بصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا :"الجميع يستحق فرصة جديدة وأعتقد أن مارسيلو في طريقه مرة أخرى ليصبح مارسيلو الذى رأيته يلعب بفرح وبهجة، هو يفعل أشياء لا يستطيع غيره القيام بها فى الملعب، آمل أن يعود إلى تشكيلة المنتخب الوطنى، هو أفضل ظهير أيسر في الوقت الحالى".

وتابع قائلا :"يجب على هؤلاء اللاعبين العظماء أن يلعبوا دائمًا فى أفضل الأندية فى العالم، ريال مدريد اليوم هو مرجع لأى لاعب".

وواصل نجم الريال السابق :"إذا كان الأمر متروكًا لى، لكان نيمار موجودًا هنا في مدريد منذ وقت طويل لكن الحياة لا تسير كما يود المرء، تريد الفوز بدورى الأبطال؟ تعال إلى ريال مدريد".