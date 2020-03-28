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ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال إلى 3460

28 آذار / مارس 2020 11:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إلى 3460 إصابة بينها 50 إصابة خطيرة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 12. ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعد يوم من دخول الإجراءات المشددة الجديدة حيز التنفيذ.

وبيّنت الوزارة أن عدد الإصابات المتوسطة بلغ 73 إصابة، بينما بلغت الإصابات الطفيفة 3236 وأما حالات الشفاء فوصلت إلى 89 حالة.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستتواصل لمدة أسبوع قابلة للتمديد لأسبوع إضافي، يحظر التجوال ويطلب من المواطنين العزل من منازلهم وعدم مغادرتها، فيما ستقوم الشرطة بتطبيق هذا الإجراءات.

ويحظر على المواطنين مغادرة منازلهم على أن يسمح لفرد واحد فقط من العائلة الخروج لمرة واحدة باليوم، للتزود بالمواد الغذائية والتموينية وشراء المستلزمات الطبية والأدوية، فيما سيسمح للعائلة التجوال بتخوم منزلها بمسافة 100 متر كحد أقصى.

ومع دخول الإجراءات الجديدة، طالبت وزارة الصحة من كل مواطن خالط أي شخص يشتبه بإصابته بالفيروس الدخول في حجر منزلي لمدة 14 يوما كإجراء وقائي، وبعد ذلك إجراء فحصوات لاكتشاف الفيروس.

 

 

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