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جوجل يلغى كذبة أبريل بسبب فيروس كورونا

28 آذار / مارس 2020 11:53

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تعد كذبة أبريل التي يطلقها الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام سنوياً في أول شهر إبريل، من أشهر التقاليد التي يتم ممارستها عبر الأنترنت، والتي يصفها البعض بأنها مزعجة بسبب النكات التي يتم إطلاقها من بعض المشاهير.

كشفت بعض التقارير التي نقلتها صحيفة TheVerge، ان موقع جوجل سيلغي هذا العام المزحة الشهيرة "كذبة إبريل"، تضامناً مع الذين يحاربون ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، الذي يعاني منه معظم شعوب العالم منذ أسابيع طويلة.

ونقلت الصحيفة في تقرير، أن هناك رسائل إلكترونية داخلية في جوجل أكدت إلغاء كذبة إبريل هذا العام، والتي ستكون تضامناً مع المصابين بالفيروس الشهير، على أن يتم تفعليها العام المقبل.

ونسبت الصحيفة الرسائل الالكترونية لرئيس التسويق في موقع جوجل "لورين توهيل"، مؤكدين على ان الموقع أوقف كل النشاطات المتعلقة بكذبة إبريل هذا العام، ونقلت TheVerge بعض من الرسائل التي قال فيها توهيل " من الصعب تخصيص يوم لتضليل العالم ببعض الأخبار والفعاليات الكاذبة في ظل المعاناة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا.

وناشد موقع جوجل الشركات الأخري، تفعيل إلغاء كذبة إبريل هذا العام تضامناً من المصابين بفيروس كورونا لعدم تضليلهم ببعض الأخبار التي من الممكن ان تساهم بالضرر عليهم بعد ذلك.

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