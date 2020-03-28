خبير فيروسات: يجب غسيل الفاكهة والخضار بالصابون لوقف انتشار فيروس كورونا



يعيش كل الأشخاص فى العالم الآن حالة من الوعى بشأن النظافة والحفاظ على نظافة الأسطح والأغراض الشخصية، لمحاولة تفادى عدوى فيروس كورونا.



ووجدت التقارير الأولية وفقا لتقرير موقع " mirror البريطاني، أن الفيروس التاجي يعيش على النحاس لمدة 4 ساعات ، والكرتون لمدة 24 ساعة ، وما يصل إلى 3 أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ولكن ما نريد معرفته هو كيف يؤثر ذلك على عناصر أخرى مثل الفاكهة والخضراوات.



في السوبر ماركت يتم بيع الكثير من الفاكهة والخضراوات، وهذا يعني أن الناس قادرون على اختيار واختيار القطعة التي تبدو أفضل.

ومع ذلك ، هذا يعني أيضًا أن فرص التقاط قطعة من الفاكهة التي التقطها شخص ما بالفعل مرة واحدة ، قبل أن يقرر أنه لا يريدها ، مرتفعة للغاية.



من جانبه قال تيموثي نيوسوم ، اختصاصي الفيروسات في جامعة سيدني ، أن لكل سطح معرض للخطر بسبب فيروس كورونا" - بما في ذلك طعامك، ومع ذلك يضيف أنه "لا يمكنك تقليل المخاطر إلى الصفر".



أوضح: "يجب إدراك أن الفيروس يمكن أن يعيش على العديد من الأسطح بثبات ، وأحيانًا لعدة أيام"لكن في الحقيقة ، ولكن السطح الوحيد الذي لا يعجبه الفيروس حقًا هو النحاس .وتابع بالقول إن محلات السوبر ماركت "بيئة منخفضة المخاطر" ، حيث يقوم العمال بارتداء قفازات ويقومون بتعقيم جميع المعدات بانتظام.



ولكن بالطبع لا يزال هناك بعض المخاطر ، لذلك لوقف انتشار الجراثيم يقترح تيموثي: "أفضل طريقة للعمل هي غسل الفاكهة والخضروات بالصابون بمجرد إعادتها إلى المنزل، من خلال الماء الدافئ الصابون تماما كما تفعل بيديك.



لذا ، فهناك أيها الناس ، تذكر دائمًا أن تدرك ما تلمسه وتأكد من الاستمرار في غسل يديك ومسح الأسطح والعناصر في المنزل - بما في ذلك الفواكه والخضروات.

