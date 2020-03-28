تعرف على فوائد البصل لتقوية الجهاز المناعى



البصل له فوائد صحية كبيرة لجسم الانسان أبرزا أنه له مجموعة متنوعة من فوائد تعزيز المناعة وهو ما يجب الاهتمام به هذه الأيام فى ظل تفشى فيروس كورونا والخوف من التقاط العدوى ، ويُعد البصل عنصرًا أساسيًا في الطهي ويضيف نكهة مميزة إلى العديد من الأطباق، بالإضافة إلى المستويات العالية من فيتامين سي يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية والعديد منها يوفر فوائد لجهاز المناعة لجسم الانسان

يحتوي البصل على الفركتانز وهو مجموعة من الكربوهيدرات المعقدة التي توفر الألياف القابلة للذوبان،حيث يمر الفركتانز عبر الأمعاء الدقيقة دون هضمها ويذهب إلى الأمعاء الغليظة حيث يوفر الطعام للبكتيريا المفيدة في القولون مثل بكتيريا Bifidobacteria و Lactobacilli.

لأنها تعزز نمو البروبيوتيك يشار إلى الفركتانز بالبريبايوتكس تساعد المنتجات الثانوية الحمضية لبكتيريا البروبيوتيك على خفض درجة الحموضة في القولون مما يعزز امتصاص المعادن والتي يساهم الكثير منها في وظيفة المناعة الصحية، و البكتيريا السليمة في القولون تمنع أيضًا تنشيط المواد المسرطنة

التأثيرات المضادة للالتهابات والمناعة

تم العثور على السيلينيوم المعدني الذي يساعد على تقليل الالتهاب ويحفز وظائف المناعة ، بتركيزات أعلى في البصل مقارنة بالخضروات الأخرى، وجدت دراسة نشرت في مجلة أبريل تحت اسم "مضادات الأكسدة وإشارات الأكسدة" أن السيلينيوم يساعد على بدء الاستجابة المناعية ويمنع الاستجابة المناعية المفرطة،و تخضع الخلايا المناعية التي تعاني من نقص في السيلينيوم لمزيد من الأكسدة ، مما يتسبب في تطورها وتكاثرها بشكل غير فعال. كما تواجه الخلايا المناعية التي تعاني من نقص السيلينيوم صعوبة أكبر في إنتاج البروتينات ونقل الكالسيوم، قد يلعب السيلينيوم دورًا في إدارة الحالات الفيروسية والالتهابية والحساسية.

كما يمنع كيرسيتين وهو مضاد للأكسدة بيوفلافونويد في البصل والثوم ، الخلايا السرطانية من النمو بتركيزات أقل ، يساعد الكيرسيتين على منع تكون السرطان عن طريق إخماد الجذور الحرة.

لذلك فأن تناول خضروات مثل البصل والثوم والكراث والكراث قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والبصل الأحمر مرتفع بشكل خاص في الكيرسيتين.

تم العثور على السيلينيوم المعدني الذي يساعد على تقليل الالتهاب ويحفز وظائف المناعة ، بتركيزات أعلى في البصل مقارنة بالخضروات الأخرى، وجدت دراسة نشرت في مجلة أبريل تحت اسم "مضادات الأكسدة وإشارات الأكسدة" أن السيلينيوم يساعد على بدء الاستجابة المناعية ويمنع الاستجابة المناعية المفرطة،و تخضع الخلايا المناعية التي تعاني من نقص في السيلينيوم لمزيد من الأكسدة ، مما يتسبب في تطورها وتكاثرها بشكل غير فعال. كما تواجه الخلايا المناعية التي تعاني من نقص السيلينيوم صعوبة أكبر في إنتاج البروتينات ونقل الكالسيوم، قد يلعب السيلينيوم دورًا في إدارة الحالات الفيروسية والالتهابية والحساسية.

كما يمنع كيرسيتين وهو مضاد للأكسدة بيوفلافونويد في البصل والثوم ، الخلايا السرطانية من النمو بتركيزات أقل ، يساعد الكيرسيتين على منع تكون السرطان عن طريق إخماد الجذور الحرة.

لذلك فأن تناول خضروات مثل البصل والثوم والكراث والكراث قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والبصل الأحمر مرتفع بشكل خاص في الكيرسيتين.