وحيد القرن الذهبي: كلب مذهل لديه أذن واحدة في منتصف رأسه

تمتلك الكلاب مظهراً موحداً فجميعها بمختلف أنواعها لديها فرو وفم وأذنين وذيل باستثناء وحيد القرن الذهبي الذي يمتلك أذن واحدة فقط في منتصف رأسه وليست على الجانبين كأي كلب آخر.

وحيد القرن الذهبي هو اسم وصفة للكلب ذو المظهر المختلف والذي تعرض لحادث بعد ولادته بفترة قصيرة حيث تسبب الحادث في خسارة الجرو لأذنه اليسرى ومع مرور الزمن انتقلت الأذن اليمنى إلى منتصف الرأس بطريقة غريبة.

ويفسر الأطباء تحرك الأذن اليمنى بأن الطبيب البيطري خلال علاج أذن الجرو بعد الحادث لم يضع الغرز الكافية لتبقى في مكانها مما أدى إلى تحرك الهيكل الخارجي للأذن حتى وصل إلى منتصف الرأس.

الكلب حقق شهرة كبيرة من خلال تطبيق تيك توك فبعد أن نشرت صاحبته فيديو له تحول إلى أحد مشاهير الحيوانات خلال فترة قصيرة وزاد عدد متابعيه على إنستقرام حتى وصلوا إلى 163 ألف متابع.

وحيد القرن الذهبي يبلغ حالياً من العمر 12 أسبوعاً فقط واكتسب شهرة كبيرة بفضل أذنه الوحيدة ومكانها الغريب في منتصف الرأس إلا أنه من الكلاب التي تحتاج إلى عناية خاصة.

فعلى الرغم من المجهود الكبير الذي تبذله صاحبة الكلب للعناية به إلا أنها تؤكد أنها وقعت في حبه عندما قابلته أول مرة وشعرت نحوه بالمسؤولية لذلك قررت تربية الكلب رغم حالته الصحية وقتها.

وبعد فترة اكتشفت الروح المرحة لدى الكلب لذلك تمسكت به أكثر ومع زيارة المشفى البيطري بانتظام أطلقوا عليه لقب وحيد القرن الذهبي حتى أصبح اسمه ولم يعد أحد يناديه بغير ذلك في حالة من أغرب حالات الحيوانات.

أكبر مشاكل وحيد القرن الصحية هي صعوبة تلقي الأوامر فهو يمكنه أن يسمع بدرجة متوسطة على العكس من أي كلب آخر في نفس السن بحيث يمكنه تلقي الأوامر وتنفيذها بسهولة.