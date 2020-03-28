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قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (180) عائلـة محتاجة بغزة

28 آذار / مارس 2020 12:25

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غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، "سلال خضار" على عائلات فقيرة ومحتاجة بـ غزة، في ظل الاحترازات والاغلاقات التي رافقت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.  

وقال مدير جمعية قوافل الخير علي المغربي:" تم بحمد الله توزيع سلال خضار تحتوي على 10 أصناف مختلفة على 180 عائلة محتاجة في غزة صباح الجمعة بتبرع من أهل الخير والصدقات".

وأشار المغربي الى أن سلة الخضار الواحدة تكفي احتياجات العائلة لمدة 7 أيام متتالية، مشيرا الى أنه تم تسليمها في أجواء من السعادة كونها تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لهم.

وأشار الى أن هذا العمل الخيري جاء في ظل الحصار المفروض منذ 14 عاما وجائحة فيروس كورونا التي زات الأوضاع سوءًا في قطاع غزة خاصة شريحة الفقراء والمحتاجين.

ودعا المغربي أهل الخير والصدقات الى بذل المزيد من العطاء لإعانة الكثير من العائلات في قطاع غزة التي هي بأمس الحاجة للمساعدة.

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قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (180) عائلـة محتاجة بغزة

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